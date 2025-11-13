گووندا کی طبیعت سنبھل گئی، اسپتال سے ڈسچارج، اداکار نے بے ہوشی کی اصل وجہ خود بتا دی

ممبئی: بالی وڈ کے معروف اداکار گووندا کو اچانک طبیعت بگڑنے پر اسپتال منتقل کیا گیا تھا تاہم اب ان کی حالت بہتر ہے اور انہیں اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق 61 سالہ گووندا گزشتہ شب اپنے گھر میں اچانک بے ہوش ہوگئے تھے، جس کے بعد انہیں فوری طور پر ممبئی کے ایک اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسپتال میں ان کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے جن کے بعد ڈاکٹروں نے انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا۔
گووندا کے قریبی دوست اور قانونی مشیر للت بندل نے بتایا کہ اداکار کی طبیعت میں اب بہتری آچکی ہے۔ ان کے مطابق گووندا کا اچانک بے ہوش ہونا دراصل زیادہ جسمانی مشقت اور تھکن کی وجہ سے ہوا۔
اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد گووندا نے بھارتی میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ “میں بالکل ٹھیک ہوں، بس زیادہ ایکسرسائز کرنے سے تھکن ہوگئی تھی۔ یوگا اچھا ہے، مگر ہیوی ایکسرسائز میرے لیے ذرا مشکل ہوگئی۔ میں صرف خود کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن لگتا ہے کہ یوگا ہی میرے لیے بہترین ہے۔”
دوست للت بندل کے مطابق گووندا کا شیڈول پچھلے کچھ دنوں سے بہت سخت تھا، جس کے باعث وہ انتہائی تھکن کا شکار ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے انہیں مکمل آرام، مناسب خوراک اور یوگا پر واپسی کا مشورہ دیا ہے۔ اداکار اب اپنے گھر پر ہیں اور بہتر محسوس کر رہے ہیں۔