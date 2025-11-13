راولپنڈی میں شادی کی خوشی میں ہوائی فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار

پولیس نے چھاپہ مارکر ملزم کو گرفتار کرکے پسٹل اور گولیاں برآمد کرلیں

ویب ڈیسک November 13, 2025
راولپنڈی کے تھانہ صادق آباد کے علاقے میں شادی کی خوشی میں ہوائی فائرنگ و تشہیر کرنے والا ملزم پولیس کے ریڈار پر آگیا۔

تفصیلات کے مطابق راولپنڈی کے تھانہ صادق آباد کے علاقے میں شادی کی خوشی میں ہوائی فائرنگ و تشہیر کرنے والا ملزم  کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔ 

پولیس کے مطابق  سید حسنین شاہ جو صادق آباد راولپنڈی کا ہی رہاہشی ہے جس کی ڈبل کیبن گاڑی کے عقبی حصے میں بیٹھ کر پسٹل سے  ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے ویڈیو وائرل ہوئی۔

اسے یہ کہتے بھی سنا جاسکتا ہے کہ بالی کے بیٹے کی شادی کی خوشی میں اور پے درپے فائرنگ کرتے دیکھا گیا جاسکتا ہے۔

پولیس نے وڈیو وائرل ہونے پر تلاش شروع کی تو اطلاع ملی کہ ملزم ڈویژنل پبلیک اسکول کے قریبی علاقے میں موجود ہے جس پر پولیس نے چھاپہ مارکر ملزم کو گرفتار کرکے پسٹل اور گولیاں برآمد کرلیں جبکہ ملزم پسٹل کے متعلق کوئی لائسنس وغیرہ بھی پیش نہ کرسکا۔

پولیس نے ملزم کے خلاف اسلحہ ایکٹ پابندی کی خلاف ورزی و ہوائی فائرنگ کرکے خوف و ہراس پھیلانے کے جرم میں مقدمہ درج کرکے مزید تفتیش شروع کردی ہے۔

ایس پی راول سعد ارشد کا کہناتھا کہ اسلحہ کی نمائش اور تشہیر قانوناً جرم ہے، ہوائی فائرنگ سے خوف و ہراس پھیلانے اور شہریوں کی جان خطرے میں ڈالنے والے قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔
