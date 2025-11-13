دھرمیندر کی اہلیہ اور بیٹوں کی جذباتی ویڈیو نے مداحوں کو بھی رُلا دیا

بالی ووڈ کے لیجنڈری اداکار دھرمیندر کو حال ہی میں ممبئی کے بریچ کینڈی اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا، جہاں انہیں طبیعت ناساز ہونے پر داخل کیا گیا تھا۔
اہلخانہ کے مطابق ان کی حالت اب مستحکم ہے، تاہم سوشل میڈیا پر ان کی ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے، جس میں 89 سالہ اداکار کو اسپتال کے بستر پر بے ہوشی کی حالت میں دیکھا جا سکتا ہے۔
ویڈیو میں ان کی اہلیہ پرکاش کور گہرے صدمے میں روتے ہوئے ان کی زندگی کے لیے دعائیں کرتی دکھائی دے رہی ہیں جبکہ ان کے بیٹے سنی دیول اور بوبی دیول بھی وہاں موجود ہیں۔
ویڈیو میں بوبی دیول آنسوؤں کے ساتھ اپنے والد کے قدموں کو تھامے ہوئے ہیں، جبکہ دیگر اہلخانہ بھی وہاں موجود ہیں۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو خفیہ طور پر ریکارڈ کی گئی ہے۔
https://www.instagram.com/reel/DQ9UGa3jKkU/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==
واضح رہے کہ اس افسوسناک صورتحال کے باوجود، فوٹوگرافرز دھرمیندر کی رہائش گاہ اور اسپتال کے باہر مسلسل موجود ہیں اور خاندان کے ہر لمحے کو قید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
سنی دیول اپنے والد کی صحت اور میڈیا کے اس رویّے سے دل برداشتہ ہو کر میڈیا نمائندگان پر پھٹ پڑے تھے جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔