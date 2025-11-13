کالعدم ٹی ایل پی کیلیے قانونی شکنجہ مزید سخت، پنجاب حکومت کا نیا حکم نامہ جاری

لاہور:
پنجاب حکومت نے کالعدم تحریک لبیک پاکستان کی جائیدادیں اور اثاثے منجمد کرنے کے احکامات جاری کردیے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق کالعدم تحریک لبیک پاکستان کی جائیدادیں منجمد کرنے کے احکامات محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے جاری کردیے گئے ہیں۔
صوبے بھر میں ٹی ایل پی کے نام پر موجود جائیدادیں اور اثاثے منجمد کرنے کی رپورٹ محکمہ داخلہ پنجاب کو ارسال کی جائے گی۔
چیئرمین سب کیبنٹ کمیٹی خواجہ سلمان رفیق کی سرپرستی میں اس سے متعلق فیصلہ ہوا تھا۔
سیکرٹری محکمہ داخلہ پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کی جانب سے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت جاری کر دی گئی جبکہ بورڈ آف ریونیو، سیکرٹری ہاؤسنگ اور سیکرٹری كوآپریٹو سمیت دیگر محکموں کو مراسلے جاری کر دیے گئے۔
تحریک لبیک کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کالعدم قرار دیا گیا تھا۔