پاکستان کرکٹ ٹیم ایک اور مشکل میں پھنس گئی، جرمانہ عائد

پاکستان ٹیم کو آئی سی سی ضابطہ اخلاق کے آرٹیکل 2.22 کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا

ویب ڈیسک November 13, 2025
پاکستان کرکٹ ٹیم پر سری لنکا کے خلاف پہلے ایک روزہ میچ میں سلو اوور ریٹ پر میچ فیس کا 20 فی صد جرمانہ عائد کر دیا گیا۔

آئی سی سی پینل آف میچ ریفریز کے ممبر علی نقوی کی جانب سے پاکستان کرکٹ ٹیم پر یہ جرمانہ تعین کردہ وقت میں چار اوور کم کرانے کے سبب عائد کیا گیا۔

آئی سی سی ضابطہ اخلاق کے آرٹیکل 2.22 کے مطابق معین وقت میں فی اوور کمی پر میچ فیس کا پانچ فی صد جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔

قومی ٹیم کے کپتان شاہین شاہ آفریدی کی جانب سے جرمانے کو قبول کرنے کی وجہ سے کسی باقاعدہ سماعت کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔

واضح رہے منگل کے روز راولپنڈی میں کھیلے سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے سری لنکا 6 رنز سے شکست دی تھی۔
