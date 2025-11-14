افغان پھلوں کی ایران کے راستے درآمد کرنے کی کوشش ناکام

5,500 سے زائد افغان ٹرانزٹ کنٹینرز عالمی سرحدوں کی بندش کے باعث پاکستان میں پھنسے ہیں

شہباز رانا November 14, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

حکومت پاکستان نے افغان نژاد تازہ پھلوں کی ایران کے راستے درآمد کی ایک کوشش ناکام بنا دی جس کا مقصد دوطرفہ تجارت کی معطلی سے بچنے کے لیے متبادل راستہ اختیار کرنا تھا، اس وقت 5,500 سے زائد افغان ٹرانزٹ کنٹینرز بین الاقوامی سرحدوں کی بندش کے باعث پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں۔

افغانستان کے لیے سامان کی بڑھتی ہوئی رکاوٹوں کے باوجود یہ صورتحال کابل کی پاکستان پر انحصار کو ظاہر کرتی ہے، اگرچہ وہ متبادل تجارتی راستے تلاش کرنے کی کوششوں میں ہے۔

اسی دوران وسط ایشیائی ریاستوں کو بین الاقوامی تجارت کی معطلی کے اثرات سے بچانے کے لیے پاکستان نے ازبکستان کو 5 کارگو فضائی راستے سے لے جانے اور 29 کنٹینرز کو چین کے راستے منتقل کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے، یہ اقدام اس بین الاقوامی کنونشن کے تحت کیا جا رہا ہے جس پر تمام علاقائی ممالک نے دستخط کر رکھے ہیں۔

ذرائع کے مطابق ازبکستان فوری ضرورت کے سامان کو فضائی راستے سے لے جائے گا جبکہ باقی کارگو چین کے ذریعے منتقل ہوگا۔

افغانستان اپنی برآمدات کے لیے ہمسایہ ممالک پر سمندری بندرگاہوں تک رسائی کے لیے انحصار کرتا ہے، سرحدوں کی بندش نے افغان برآمدکنندگان خصوصاً کسانوں کے لیے شدید مشکلات پیدا کر دی ہیں  جو اپنی آمدنی کے لیے پھل اور سبزیاں پاکستان اور دیگر علاقائی منڈیوں میں فروخت کرتے ہیں۔

افغانستان کی خراب ہونے والی برآمدات جیسے تازہ پھل، سبزیاں اور خشک میوہ جات قریبی اور کم لاگت والے راستوں پر انحصار کرتی ہیں۔

طویل راستوں سے نقل و حمل کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں اور سامان کے خراب ہونے کا خطرہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ کسٹمز حکام کے مطابق، افغان نژاد سامان ایران کے راستے درآمد کرنے کی کوشش ارلی ہارویسٹ پروگرام کے غلط استعمال کے ذریعے کی گئی۔

8 نومبر کو ایک درآمدکنندہ نے تقریباً 23 ملین ٹن وزنی تازہ پھلوں کی کھیپ ایران کے راستے درآمد کرنے کی کوشش کی۔ درآمدکنندہ کے کلیئرنگ ایجنٹ نے تافتان کسٹمز پر ارلی ہارویسٹ پروگرام کے تحت رعایت حاصل کرنے کی درخواست دی۔

اس نے محکمہ پلانٹ پروٹیکشن کا درآمدی پرمٹ پیش کیا اور افغان انوائس، بل آف لیڈنگ، برآمدی دستاویزات اور فائیٹو سینیٹری سرٹیفیکیٹ دکھائے۔

ذرائع کے مطابق، کسٹمز حکام نے یہ موقف اپنایا کہ ارلی ہارویسٹ پروگرام دونوں ممالک کے کسانوں کو باہمی فائدہ پہنچانے کے لیے تھا تاہم اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی دوطرفہ تجارت نہیں ہو رہی۔

اسی بنیاد پر کھیپ کو ملک میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ افغانستان کے لیے جانے والے 5,500 سے زائد کنٹینرز یا تو سڑکوں پر یا کراچی کی بندرگاہ پر پھنسے ہوئے ہیں۔

تقریباً  4,650 کنٹینرز سمندری اور زمینی بندرگاہوں پر موجود ہیں جن کی کلیئرنس سرحدی بندش کے باعث روک دی گئی۔

پاکستان نے اگرچہ افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ معطل نہیں کیا تاہم کسٹمز حکام نے سرحدی رش سے بچنے کے لیے کلیئرنس روک دی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق  ایران یا وسط ایشیائی ممالک کے راستے تجارت فی الحال افغانستان کے لیے معاشی طور پر فائدہ مند نہیں۔

ایران کے راستے سفر کا فاصلہ زیادہ اور لاگت بھی کہیں زیادہ ہے۔ اگر افغانستان ایران کی چابہار بندرگاہ یا ازبکستان و ترکمانستان کے راستے تجارت کرے تو یہ مختصر اور درمیانی مدت میں مالی طور پر غیر مؤثر ثابت ہوگی۔

متبادل راستے ٹرانسپورٹ اخراجات میں 30 سے 50 فیصد اضافہ کر سکتے ہیں۔افغان درآمدات کی بندش کا ملکی افراطِ زر پر محدود اثر پڑا ہے۔

پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق 6 نومبر تک ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 0.6 فیصد کم ہوئی جبکہ ٹماٹر کی قیمتوں میں 38 فیصد، پیاز میں 5 فیصد اور لہسن میں 3.3 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دوسرے نمبرز سے میرے شوہر کو رابطہ کرنا بند کردیں، ڈاکٹر زینب شوہر کی سابقہ اہلیہ پر برس پڑیں

دوسرے نمبرز سے میرے شوہر کو رابطہ کرنا بند کردیں، ڈاکٹر زینب شوہر کی سابقہ اہلیہ پر برس پڑیں

 Nov 14, 2025 12:03 AM |
گووندا کی طبیعت کیسی ہے؟ اہلیہ سنیتا کا اہم پیغام جاری

گووندا کی طبیعت کیسی ہے؟ اہلیہ سنیتا کا اہم پیغام جاری

 Nov 14, 2025 09:49 PM |
انیقہ ذوالفقار نے اپنے ہونے والے شوہر کیلئے شرائط رکھ دیں

انیقہ ذوالفقار نے اپنے ہونے والے شوہر کیلئے شرائط رکھ دیں

 Nov 14, 2025 11:52 PM |

متعلقہ

Express News

ملک میں تمباکو کی وجہ سے سالانہ 700 ارب روپے کے معاشی نقصان کا انکشاف

Express News

ملک میں چینی کی قیمت 229 روپے تک پہنچ گئی

Express News

سونا عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سستا ہوگیا، قیمت میں بڑی کمی

Express News

افغان پھلوں کی ایران کے راستے درآمد کرنے کی کوشش ناکام

Express News

سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت میں اچانک بڑا اضافہ

Express News

اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر مزید کم، انٹربینک مارکیٹ میں استحکام

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو