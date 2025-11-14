پاک امریکی تعلقات اختیاری نہیں بلکہ دنیا کیلئے بھی ناگزیر ہیں، پاکستانی سفیر

پاک امریکہ تعلقات  کی  معاشی جہت اولین ترجیح اور پیش نظر ہے، رضوان سعید شیخ

سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاک امریکا تعلقات نہ صرف دونوں ممالک بلکہ پوری دنیا کے لئے اہم اور نتیجہ خیز  رہے ہیں۔
 
تفصیلات کے مطابق سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ  نے امریکہ کے معروف   تعلیمی ادارے   بوسٹن یونیورسٹی کے فریڈرک ایس پردی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز میں پاک امریکہ کثیر الجہتی  تعلقات کے  حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاک امریکہ تعلقات نہ صرف دونوں ممالک بلکہ پوری دنیا کے لئے اہم اور نتیجہ خیز رہے ہیں۔  دنیا کے دو بڑے ممالک کے درمیان اچھے  تعلقات  اختیاری نہیں بلکہ ناگزیر ہیں۔

بوسٹن یونیورسٹی کے سینٹر فار ایشین اسٹڈیز  اور اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے زیر اہتمام ہونے والے اس  مکالمے میں طلباء، فیکلٹی، سفارت کاروں اور عالمی امور کے ماہرین  شریک تھے۔

رضوان سعید شیخ نے کہا پاک امریکہ تعلقات  کی  معاشی جہت اولین ترجیح اور پیش نظر ہے۔ عالمی سطح پر  مقابلے کی بجائے تعاون کا فروغ  بہتر مستقبل  کا ضامن  ہو گا۔  

اسکول کے ڈین ایمریٹس پروفیسر عادل نجم کے ساتھ پاک امریکا تعلقات کے تاریخی پس منظر، حالیہ ادوار اور مستقبل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سفیر پاکستان نے کہا کہ دنیا کے دو بڑے ممالک کے مابین  اچھے تعلقات اختیاری نہیں ہیں بلکہ  ناگزیر  ہیں۔ 

پاکستان کی اہم جغرافیائی  و سیاسی  حیثیت  پر روشنی ڈالتے ہوئے سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ نے  پاکستان کو تذویراتی اعتبار سے  دنیا کا اہم مقام قرار دیا ۔ انہوں نے کہا کہ  ماضی میں  عمومی طور  پاک امریکا تعلقات کو سیکیورٹی کے تنا ظر میں دیکھا جاتا رہا ہے ۔ موجودہ دور میں دونوں ممالک کی توجہ اقتصادی تعلقات پر مبنی تذویراتی شراکت داری کے فروغ پر مبنی ہے۔

شرکا کے ایک سوال کے جواب میں سفیر  پاکستان  نے  ملک  کے جمہوری سفر پر بات  کرتے ہوئے   مثبت سمت میں جاری ارتقائی عمل کے اہم نکات کو اُجاگر کیا۔ اپنے اختتامی کلمات میں سفیر پاکستان   رضوان سعید شیخ نے عالمی سطح پر باہمی  تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔
