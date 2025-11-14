مسٹر بیسٹ کا بڑا سرپرائز: ریاض میں ’بیسٹ لینڈ‘ پارک کا شاندار افتتاح

مسٹر بیسٹ کے مطابق ’بیسٹ لینڈ‘ ان کی زندگی کا سب سے منفرد پروجیکٹ ہے

ویب ڈیسک November 14, 2025
مشہور یوٹیوبر اور سوشل میڈیا اسٹار مسٹر بیسٹ (جمی ڈونلڈسن) نے سعودی دارالحکومت ریاض میں اپنا عارضی تفریحی پارک ’بیسٹ لینڈ‘ کھول دیا۔

45 کروڑ سے زائد سبسکرائبرز رکھنے والے مسٹر بیسٹ نے یہ پارک اس وقت متعارف کرایا ہے جب سعودی عرب تیزی سے عالمی تفریحی مرکز کے طور پر ابھرنے کی کوشش کر رہا ہے۔

’بیسٹ لینڈ‘ 13 نومبر سے 27 دسمبر تک ریاض سیزن کا حصہ رہے گا۔ اس پارک میں مسٹر بیسٹ کی ویڈیوز کی طرز پر مختلف رکاوٹیں اور چیلنجز بنائے گئے ہیں، جن میں حصہ لینے والے مداح بڑے انعامات جیت سکتے ہیں۔

ریاض سیزن سعودی عرب کے بڑے سالانہ ایونٹس میں شمار ہوتا ہے، جس کے ذریعے ملک سیاحت بڑھانے اور معیشت کو تیل سے ہٹ کر نئے شعبوں کی طرف لے جانے کا ہدف رکھتا ہے۔

مسٹر بیسٹ نے کہا کہ ان کے زیادہ تر ناظرین شمالی امریکا سے باہر ہیں، جبکہ مشرقِ وسطیٰ میں بھی ان کے مداحوں کی بڑی تعداد موجود ہے، اسی لیے وہ ریاض میں شائقین کے لیے کچھ خاص کرنا چاہتے تھے۔

انہوں نے پارک کے داخلے کی ویڈیو بھی شیئر کی، جس میں ایک بڑا نیلا شیر دکھایا گیا ہے جو ان کے لوگو سے ملتا جلتا ہے۔

مسٹر بیسٹ کے مطابق ’بیسٹ لینڈ‘ ان کی زندگی کا سب سے منفرد پروجیکٹ ہے اور وہ دیکھنے کے منتظر ہیں کہ لوگ اس تجربے کو کیسا سمجھتے ہیں۔
