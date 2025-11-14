پاکستانی نژاد کینیڈین یوٹیوب اسٹار شام ادریس اور ان کی اہلیہ سحر کے ہاں تیسری بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔
شام ادرریس نے سوشل میڈیا پر اس خوشخبری کو اپنے مداحوں سے شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ انکے ہاں بیٹی کی پیدائش 9 نومبر 2025 کو ہوئی جس کا نام انہوں نے سرینا ادریس رکھا ہے۔
شام ادریس نے اپنے مداحوں سے درخواست کی کہ وہ اپنی دعاؤں میں انکی فیملی کو یاد رکھیں۔
اس خبر کے بعد شام ادریس کے چاہنے والوں نے انہیں مبارک باد دینے کا سلسلہ شروع کردیا اور انکے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
یاد رہے کہ شام ادریس اور ان کی اہلیہ پہلے ہی دو بیٹیوں کے والدین ہیں، شام ادریس نے 2019 میں اپنی دوست سحر عرف فروگی سے شادی کی تھی۔
شام ادریس کی اپنی پہلی اہلیہ سے بھی ایک بیٹی سیرا ہے جس کی پیدائش ستمبر 2010 میں ہوئی تھی، انکی پہلی شادی چند ماہ بعد ہی ختم ہوگئی تھی۔
خیال رہے کہ شام ادریس اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر طویل عرصے سے یوٹیوب پر مزاحیہ ویڈیو بلاگز (وی لاگز) اپ لوڈ کررہے ہیں۔
ان کے یوٹیوب اکاؤنٹ کو تقریباً 25 لاکھ افراد فالو کررہے ہیں تاہم ماضی میں انہیں کچھ مزاحیہ ویڈیوز کے مواد پر تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔