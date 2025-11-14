گووندا کی طبیعت کیسی ہے؟ اہلیہ سنیتا کا اہم پیغام جاری

گووندا کو رواں ہفتے بے ہوش ہوجانے کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہونا پڑا تھا

ویب ڈیسک November 14, 2025
رواں ہفتہ بولی وڈ انڈسٹری کے سینئر اداکاروں کے لیے کافی بھاری ثابت ہوا۔ 89 سالہ دھرمیندر کو سانس لینے میں مشکل، 90 سالہ پریم چوپڑا کو قلبی مسئلے اور پھیپھڑوں کے انفیکشن جبکہ 61 سالہ گووندا کو بے ہوش ہوجانے کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہونا پڑا۔

گووندا کی اہلیہ سنیتا اہوجا نے اپنے تازہ ترین وی لاگ میں مداحوں کو گووندا کی صحت سے متعلق آگاہ کیا۔

ایک مداح کو جواب دیتے ہوئے سنیتا نے بتایا کہ گووندا اپنی نئی فلم کے لیے ورزش کر رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ فٹیگ ہوگئے۔ وہ فٹ ہیں ایک دم ٹنشن مت کیجئے۔

دھرمندر سے متعلق پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ وہ ان کے بچپن کا کرش ہیں۔ ان کے ساتھ ایک شو میں انہوں نے ڈانس کیا تھا۔ جب انہیں دبئی میں دھرمیندر کے آئی سی یو میں داخل ہونے سے متعلق علم ہوا تو بہت روئیں کہ ان کی حالت خراب ہوگئی۔

انہوں نے کہا کہ دھرم جی پنجابی ہیں، کبھی ہار نہیں مانیں گے۔
