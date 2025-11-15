شاہ اردن کی آمد پر صدر اور وزیراعظم کی جانب سے شاندار استقبالیہ

اسلام آباد:
اردن کے شاہ عبداللہ دوم دو روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے، صدر و وزیراعظم نے ان کا استقبال کیا، شاہ عبدالّلہ کے طیارے کو جے ایف 17 تھنڈر طیاروں نے اسلام آباد تک حفاظتی حصار فراہم کیا، 21 برس بعد اردن کے کسی سربراہ کا یہ پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق اردن کے شاہ عبداللہ دوم وزیراعظم کی دعوت پر اسلام آباد میں نور خان ایئربیس پہنچے، ہوائی اڈے پر صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیرِ اعظم محمد شہباز شریف، وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک اور وزیرِ مملکت برائے تعلیم وجیہہ قمر نے شاہ عبداللہ دوم اور ان کے اعلی سطح وفد کا استقبال کیا۔
شاہ عبداللہ کے طیارے کی پاکستانی فضائی حدود میں آمد پر پاک فضائیہ کے جے ایف 17 تھنڈر طیاروں نے اسلام آباد تک حفاظتی حصار فراہم کیا، 21 برس بعد اردن کے کسی فرمانروا کا یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہے۔
شاہ عبداللہ دوم کا دورہ پاکستان، اردن اور پاکستان کے مابین دیرینہ برادرانہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے، یہ دورہ دونوں ممالک کے مابین سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کی مزید مضبوطی کا باعث ہوگا۔
وزیراعظم ہاؤس آمد
شاہ عبداللہ دوم وہاں سے وزیراعظم ہاؤس پہنچے جہاں مسلح افواج کے دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیراعظم نے ان کا استقبال کیا۔