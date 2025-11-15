کراچی، دندناتے خونی ڈمپر نے رکشا ڈرائیور کو زندگی سے محروم کردیا

پولیس نے ڈمپر کے ڈرائیور اور مالک کے خلاف مقدمہ درج کرلیا اور ایک لاکھ روپے کا ای چالان بھی جاری کردیا

منور خان November 15, 2025
فوٹو: ایکسپریس نیوز
کراچی:

شہر میں دنداناتے ہوئے ایک اور خونی ڈمپر کے جان لیوا حادثے میں رکشا ڈرائیور زندگی سے محروم ہوگیا جبکہ ہائی ایس وین کے ڈرائیور سمیت دیگر افراد زخمی ہوگئے۔

پولیس نے بتایا کہ شاہ لطیف ٹاؤن نیشنل ہائی وے پر ہونے والے اس جان لیوا حادثے میں ڈمپر کی ٹکر سے رکشا اور ہائی ایس وین بھی تباہ ہوگئی ہے، حادثے کے بعد ٹریفک پولیس کی روڈ ایکسیڈنٹ اینالیسز ٹیم نے حادثے کو ڈمپر کے ڈرائیور کی تیز رفتاری اور غفلت و لاپروائی قرار دے دیا اور ڈمپر پر ٹریکر نہ لگانے پر ایک لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر کے ڈمپر کے مالک شیر زادہ کو ای چالان بھی جاری کر دیا ہے۔

شاہ لطیف ٹاؤن پولیس نے ڈمپر کے ڈرائیور اور مالک کے خلاف قتل بالسبب کی دفعہ سمیت دیگر دفعات کے تحق مقدمہ درج کرلیا اور مؤقف اپنایا کہ تیز رفتار ڈمپر کے اناڑی ڈرائیور نے ہفتے کی صبح شاہ لطیف ٹاؤن نیشنل ہائی وے پر رکشے، ہائی ایس وین اور کیبن کو روند ڈالا، جس کے نتیجے میں رکشا اور ہائی ایس وین تباہ ہوگئی اور رکشا ڈرائیور موقع پر ہی زندگی کی بازی ہار گیا۔

ترجمان ٹریفک پولیس کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق ٹریفک پولیس نے حادثے کے بعد فوری کارروائی کرتے ہوئے حادثے کے ذمہ دار ڈمپر گاڑی پر ٹریکر نصب نہ ہونے کی خلاف ورزی پر ایک لاکھ روپے جرمانہ عائد کر کے ای چالان جاری کر دیا۔

انہوں نے بتایا کہ شہر میں ٹریفک مینجمنٹ اور گاڑیوں کی مکمل نگرانی مؤثر بنانے کے لیے ٹریکر کی تنصیب لازمی قرار دی گئی ہے اور متعدد مواقع پر ہدایات بھی جاری کیے جانے کے باوجود متعلقہ ڈمپر میں ٹریکر نصب نہیں کیا گیا جس پر خلاف ورزی کے تحت ای چالان جاری کیا گیا ہے۔

ترجمان نے کہا کہ کراچی ٹریفک پولیس نے شہر بھر میں بغیر ٹریکر ڈمپرز اور واٹر ٹینکرز کے چلنے پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی ہے اور سڑکوں پر صرف وہی ڈمپر اور واٹر ٹینکر چل سکیں گے جن میں ٹریکر نصب ہو اور جن کا کنٹرول کراچی ٹریفک پولیس کے پاس موجود ہو۔

انہوں نے بتایا کہ شاہ لطیف ٹاؤن ڈمپر کی ٹکر سے جان لیوا حادثے میں رکشا ڈرائیور رحیم بخش کے جاں بحق اور دیگر افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع پر ٹریفک پولیس کی روڈ ایکسیڈنٹ اینالیسز ٹیم نے جائے وقوع کا دورہ کر کے اپنی رپورٹ مرتب کرتے ہوئے ڈمپر کے ڈرائیور محمد حسن کو حادثے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ حادثہ تیز رفتار اور ڈرائیور کی غفلت اور لاپروائی کی وجہ سے پیش آیا ہے، حادثے میں ہائی ایس وین کا ڈرائیور عبدالفتح شدید زخمی ہے اور دیگر زخمیوں میں کیبن شاپ کیپر علی حسن شاہ، ہائی ایس اور رکشے میں سوار 4 افراد بھی زخمی ہوئے ہیں۔

مزید بتایا گیا کہ ڈمپر کا فٹنس سرٹیفیکٹ بھی سامنے نہیں آیا، شاہ لطیف ٹاؤن پولیس نے ٹریفک سیکشن ذوالفقار آباد کے ایس او انسپکٹر کی مدعیت میں دفعات 322، 337جی، 279 اور 109 کے تحت ڈمپر کے ڈرائیور اور مالک کے خلاف درج کرلیا۔
