خوبرو سوشل میڈیا انفلوئنسر کی ماہانہ آمدن جان کر آپ حیران رہ جائیں گے

حرا ارمان لائف اسٹائل اور فیشن وی لاگر ہیں اور وہ کافی عرصے سے اس پیشے سے وابستہ ہیں

ویب ڈیسک November 15, 2025
پاکستانی سوشل میڈیا انفلوئنسر حرا ارمان نے پہلی بار اپنی ماہانہ آمدن کے حوالے سے انکشاف کر کے سب کو حیران کردیا۔

تفصیلات کے مطابق حرا ارمان فیشن اور لائف اسٹائل انفلوئنسر اور چار سالہ بچی کی والدہ ہیں، وہ اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتیں۔

حرا ارمان نے مختلف برانڈز کے ساتھ کام کیا اور انہوں نے سوشل میڈیا پر مقام حاصل کیا۔

انہوں نے حال ہی میں ایک پروگرام میں شرکت کی اور اپنے سفر کے حوالے سے گفتگو کی۔ حرا ارمان نے بتایا کہ وہ کئی سالوں سے اس پیشے کو بطور پروفیشن لے کر چل رہی ہیں اور اس دوران انہیں بھی کئی بار مشکلات پیش آئیں۔

انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں تو اس پیشے کو کوئی تسلیم نہیں کرتا البتہ دنیا میں بہت پذیرائی ملتی ہے۔

ایک سوال کے جواب میں حرا ارمان نے بتایا کہ اُن کی ماہانہ آمدن تقریبا 30 سے چالیس لاکھ روپے بنتی ہے۔

انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کسی چھوٹے برانڈ کے ساتھ کام کرنے کے وہ دو لاکھ روپے لیتی ہیں۔

واضح رہے کہ حرا ارمان لاہور کی رہائشی اور انسٹاگرام پر اُن کے 8 لاکھ 26 ہزار فالوورز ہیں جبکہ وہ خود صرف 18 لوگوں کو فالو کرتی ہیں۔
