110 کروڑ روپے مالیت کی ڈائنو سارکی باقیات نیلامی کیلئے تیار

ڈائنو سار کی باقیات 2022 میں ساؤتھ ڈکوٹا سے دریافت ہوئیں تھیں

ویب ڈیسک November 16, 2025
دنیا میں گھومنے والے آخری ڈائنوسار میں سے ایک آئندہ مہینے 30 لاکھ پاؤنڈ (1 ارب 10 کروڑ پاکستانی روپے) میں فروخت کے لیے پیش کیا جانے والا ہے۔

’اسپائک دی سیناگناتھڈ‘ نامی یہ ڈائنوسار کم از کم 6 کروڑ 60 لاکھ برس قبل زمین پر موجود تھا۔ جس کو آئندہ ماہ لندن میں موجود کرسٹیز میں نیلامی سے قبل دوبارہ جوڑ کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔

ماہرین کی جانب سے اس ڈائنوسار کو انتہائی نایاب بتایا گیا ہے کہ جس کی باقیات 100 ہڈیوں پر مشتمل ہیں۔ جبکہ عموماً کسی ڈائنو سار کی چند ہی باقیات مل پاتی ہیں۔

یہ نسل پروں والے ڈائنو سار آنزو ویلائی ’چکن فرام دی ہیل‘ نامی سے قریبی تعلق رکھتی ہے، جس کے سر پر مرغی کی طرح کی کلغی، لمبی ٹانگیں، تیز پنجے اور شکار پکڑنے کے لیے جبڑے ہوتے ہوں گے۔

