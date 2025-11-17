کان کا میل صاف کرنے کیلیے ایئربڈز اور روئی انتہائی خطرناک، ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجادی

ایئربڈز یا روئی کی وجہ سے قوت سماعت متاثر ہوسکتی ہے

ویب ڈیسک November 17, 2025
facebook whatsup
فوٹو فائل

طبی ماہرین نے کان کا میل صاف کرنے کیلیے روئی یا ایئربڈز استعمال کرنے والوں کو خبردار کردیا۔

عام طور پر کان کا میل صاف کرنے کیلیے ایئربڈز یا روئی کا استعمال کیا جاتا ہے تاہم یہ بہت زیادہ خطرناک ہوسکتا ہے۔ڈاکٹرز نے انکشاف کیا کہ کان کے درد یا انفکیشن کے 70 فیصد کیسز بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔

ماہرین صحت کے مطابق کان ایئربڈز یا روئی سے صاف کرنا ایک عادت ہے تاہم اس کی وجہ سے بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔

ماہرین کے مطابق کان میں روئی یا پھر ایئربڈز داخل کرنے سے میل مزید اندر جاسکتا ہے جس کی وجہ سے انفیکشن، درد اور پردے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کان کے پردے کو نقصان پہنچنے سے قوت سماعت متاثر ہوسکتی ہے۔

ماہرین طب نے مشورہ دیا ہے کہ اگر کان میں میل زیادہ ہونے کی وجہ سے پریشانی ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں یا پھر خصوصی آلے کا استعمال کریں تاکہ نقصان سے بچا جاسکے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ شگفتہ اعجاز کے بھائی انتقال کرگئے

اداکارہ شگفتہ اعجاز کے بھائی انتقال کرگئے

 Nov 17, 2025 12:01 PM |
میرے دل میں نفرت کیلئے کوئی جگہ نہیں، طلحہ انجم کا بھارتی پرچم لہرانے پر تنقید کا جواب  

میرے دل میں نفرت کیلئے کوئی جگہ نہیں، طلحہ انجم کا بھارتی پرچم لہرانے پر تنقید کا جواب  

 Nov 17, 2025 11:04 AM |
’گالیاں پڑتی ہیں‘، تنقید کے باوجود ٹک ٹاکر وردہ ملک کی 15 منٹ کی آمدن 1 لاکھ روپے سے زائد

’گالیاں پڑتی ہیں‘، تنقید کے باوجود ٹک ٹاکر وردہ ملک کی 15 منٹ کی آمدن 1 لاکھ روپے سے زائد

 Nov 16, 2025 08:18 PM |

متعلقہ

Express News

مثانے کے کینسر کے نئے علاج میں اہم پیش رفت

Express News

لیڈی ریڈنگ ہسپتال کا نیا ریکارڈ، جدید کیمروں اور مشین سے 15 کامیاب آپریشنز

Express News

کیوبا کی گلیوں میں چکن گونیا اور ڈینگی مچھروں کا راج، ملک کی ایک تہائی آبادی متاثر

Express News

الٹرا پروسیسڈ غذائیں کھانے والی خواتین کس بیماری میں مبتلا ہوسکتی ہیں؟

Express News

انسانی دماغ کتنی’’ میموری اسپیس‘‘رکھتا ہے؟

Express News

ذیابیطس… تعارف، احتیاط اور علاج

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو