کراچی:
پاکستان ریلویز کے جانب سے کراچی کینٹ اسٹیشن کو جدید طرز پر اپ گریڈ کر دیا گیا ہے جس کا افتتاح آج وزیراعظم شہباز شریف کریں گے۔
کراچی ریلوے اسٹیشن پر 2 جدید سی آئی پی لاؤنجز، 3 ویٹنگ ہالز اور ایگزیکٹو واش رومز بنائے گئے ہیں جبکہ چار ایسکیلیٹر بھی لگائے گئے ہیں۔
مسافروں کی سہولت کے لیے جدید تقاضوں کے عین مطابق انفارمیشن ڈیسک بھی بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اب مسافر کسی طرح کی شکایت کی صورت میں کیو آر کوڈ سے ڈیجیٹل کمپلینٹ بھی درج کروا سکیں گے۔ یہ کمپلینٹ وزارت اور ہیڈکوارٹرز میں بھی موصول ہوگی۔
صفائی ستھرائی کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینیجمنٹ کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے جن کا عملہ مکینیکل کلیننگ کے ذریعے 24 گھنٹے کراچی کینٹ اسٹیشن اور اطراف کے ٹریک کو صاف ستھرا رکھے گا۔
اسٹیشن کو خوبصورت رکھنے کے لیے اسٹینڈرڈ ماڈل اسٹالز نصب کیے گئے ہیں۔ مسافروں کی درست اور بلا تعطل رہنمائی کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ اناؤنسمنٹ سسٹم بھی لگایا گیا ہے۔
یہ ساری اَپ گریڈیشن جدید سہولیات کی فراہمی کی جانب ایک اور قدم ہے، اس کا دائرہ کار پورے ملک میں پھیلایا جائے گا۔
شالیمار ایکسپریس ٹرین اپ گریڈیشن
شالیمار ایکسپریس کے پورے ریک کو ری فربش کر کے نئے جیسا بنا دیا گیا ہے۔ ٹرین میں لائیو کچن، فری وائی فائی کی سہولیات موجود ہیں۔
ٹرین میں جدید تقاضوں کے مطابق ڈائننگ کار لگائی گئی ہے جہاں فوڈ اسٹینڈرڈز کے مطابق بہترین اور گرم کھانا فراہم کیا جائے گا۔
ٹرین میں مسافروں کی سہولت، مدد اور رہنمائی کے لیے تربیت یافتہ عملہ بھی موجود ہوگا۔