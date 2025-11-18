قصور، مسلح ڈاکوؤں نے پٹرول پمپ سے 17 لاکھ روپے لوٹ لیے، مزاحمت پر نوجوان زخمی

قصور:
گگڑ چوک میں مسلح ڈاکوؤں نے پٹرول پمپ پر واردات کرتے ہوئے 17 لاکھ روپے لوٹ لیے۔
واردات کے دوران مزاحمت پر ایک نوجوان ملازم کو گولی مار کر زخمی کر دیا گیا۔
پولیس کے مطابق واقعہ گزشتہ روز کو پیش آیا جب چھ مسلح ڈاکو پٹرول پمپ پر پہنچے عملے کو یرغمال بنا کر کیش باکس سے 17 لاکھ روپے نقدی جمع کی اور فرار ہو گئے۔
ڈاکوؤں نے مزاحمت کرنے پر پمپ ملازم 26 سالہ ساجد کے سر پر فائر کیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔
زخمی کو فوری طور پر بلھے شاہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں اس کا علاج جاری ہے۔
پولیس تھانہ تھہ شیخم نے مقدمہ درج کرکے ڈاکوؤں کی تلاش شروع کر دی ہے جبکہ جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔