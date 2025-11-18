مشہور زمانہ کارٹون ’دی سمپسنز‘ کے مصنف چل بسے، وجہ موت سامنے آگئی

ڈینیئل انتھونی مک گراتھ کو سمپسنز کام پر ایمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا

ویب ڈیسک November 18, 2025
معروف اور پیش بینی کے واقعات سے شہرت پانے والی اینی میٹڈ سیریز ’دی سمپسنز‘ کے مصنف ڈینیئل انتھونی مک گراتھ چل بسے۔

ڈین مک گراتھ کی عرفیت سے پہچانے جانے والے اسٹیج ڈائریکٹر ڈینیئل کے بارے میں علم ہوا ہے کہ ان کی موت فالج کے باعث ہوئی۔

ڈین مک گراتھ امریکی شوبز اور مزاحیہ تحریروں کی دنیا میں اپنی الگ پہچان رکھتے تھے۔ انہوں نے جاپانی اور چینی تاریخ و سیاست کی تعلیم بھی حاصل کی تاہم جاپانی زبان کے تمام کورسز میں ناکامی کے باوجود وہ ہارورڈ لیمپون میں بطور رائٹر، ایڈیٹر اور کارٹونسٹ کام کرتے رہے۔ ڈین ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک ہونہار طالب علم تھے اور دوران تعلیم MIT میں کمپیوٹر گیمز بھی ڈیزائن کرتے رہے۔

مک گراتھ نے ٹی وی کی دنیا میں اپنا آغاز سٹرڈے نائٹ لائیو کے ذریعے کی۔ اس کے بعد یہ سفر رکا نہیں اور ڈینیئل کے قلم نے کئی مشہور تخلیقات جنم دیں۔

’دی سمپسمز‘ کے اینی میٹڈ سیریز  مک گراتھ کو ایک الگ پہچان دی۔ انھوں نے مذکورہ سٹ کام کےلیے سمپسنز ٹیم کے ساتھ کئی اقسام کے شریک مصنف کے طور پر کام کیا۔ 

مک گراتھ کو اسی کام پر ایمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ڈینیئل انتھونی کی اچانک موت پر شوبز کی شخصیات نے تعزیتی پیغامات اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔
 
