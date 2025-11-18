بھارت کے نامور گلوکار 36 سال کی عمر میں چل بسے

ابھرتے ہوئے بھارتی گلوکار جگر کے عارضے میں مبتلا تھے

ویب ڈیسک November 18, 2025
بھارتی نوجوان گلوکار جگر کے عارضے کے باعث انتقال کرگئے

بھارتی شوبز انڈسٹری کے ایک ابھرتے ہوئے گلوکار صرف 36 سال کی عمر میں اپنے مداحوں کو ہمیشہ کے لیے افسردہ چھوڑ گئے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق گلوکار ہیومنے ساگر ابھی کامیابیوں کے سیڑھیوں پر شہرت کے عروج کی جانب تیزی سے گامزن تھے کہ وقت اجل آگیا۔

میوزک اسٹار ہیومنے ساگر کا جگر ناکارہ ہوچکا تھا جس سے ان کے دیگر اعضا کو بھی شدید نقصان پہنچ رہا تھا اور وہ تیزی سے کمزوری اور نقاہت کا شکار تھے۔

ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ گلوکار کو 3 دن قبل طبیعت بگڑنے پر اسپتال کے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کرایا گیا تھا۔

اہل خانہ کے بقول ہیومنے ساگر کا نمونیا بگڑ گیا تھا جب کہ وہ پہلے ہی جگر کے دائمی مرض میں مبتلا تھے۔

ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم نے ان کا علاج کیا لیکن وہ جانبر نہ ہوسکے۔ اوڈیشہ کے وزیراعلیٰ سمیت سیاسی رہنماؤں اور ان کے مداحوں نے دلی تعزیت کی ہے۔

ہیومنے ساگر نے آبائی ریاست اوڈیشہ کے مقبول ٹی وی میوزیکل مقابلے میں کامیابی حاصل کرکے بھارت بھر میں توجہ حاصل کی تھی۔

جس کے بعد ان کی کامیابی کا سفر شروع ہوا اور وہ ٹی وی سے ہوتے ہوئے فلموں کے لیے گانے لگے تھے۔

 
