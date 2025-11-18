بھارت کے نامور گلوکار 36 سال کی عمر میں چل بسے

بھارتی شوبز انڈسٹری کے ایک ابھرتے ہوئے گلوکار صرف 36 سال کی عمر میں اپنے مداحوں کو ہمیشہ کے لیے افسردہ چھوڑ گئے۔
بھارتی میڈیا کے مطابق گلوکار ہیومنے ساگر ابھی کامیابیوں کے سیڑھیوں پر شہرت کے عروج کی جانب تیزی سے گامزن تھے کہ وقت اجل آگیا۔
میوزک اسٹار ہیومنے ساگر کا جگر ناکارہ ہوچکا تھا جس سے ان کے دیگر اعضا کو بھی شدید نقصان پہنچ رہا تھا اور وہ تیزی سے کمزوری اور نقاہت کا شکار تھے۔
ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ گلوکار کو 3 دن قبل طبیعت بگڑنے پر اسپتال کے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کرایا گیا تھا۔
اہل خانہ کے بقول ہیومنے ساگر کا نمونیا بگڑ گیا تھا جب کہ وہ پہلے ہی جگر کے دائمی مرض میں مبتلا تھے۔
ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم نے ان کا علاج کیا لیکن وہ جانبر نہ ہوسکے۔ اوڈیشہ کے وزیراعلیٰ سمیت سیاسی رہنماؤں اور ان کے مداحوں نے دلی تعزیت کی ہے۔
ہیومنے ساگر نے آبائی ریاست اوڈیشہ کے مقبول ٹی وی میوزیکل مقابلے میں کامیابی حاصل کرکے بھارت بھر میں توجہ حاصل کی تھی۔
جس کے بعد ان کی کامیابی کا سفر شروع ہوا اور وہ ٹی وی سے ہوتے ہوئے فلموں کے لیے گانے لگے تھے۔