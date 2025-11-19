جنوبی کوریا میں کافی چرانے والا طوطا گرفتار

دارالحکومت سول میں کافی کی ایک دکان میں گاہکوں کی کافی چرانے والے طوطے کو پکڑنے کے لیے پولیس کو بلایا گیا

November 19, 2025
جنوبی کوریا میں کافی چرانے والے طوطے کو پولیس نے گرفتار کرلیا۔

کورین اینیمل ریسکیو اینڈ مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے مطابق جنوبی کوریا کے دارالحکومت سول کے ایک ضلع یونگ ڈیونگپو میں کافی کی ایک دکان میں آکر گاہکوں کی کافی چرانے والے طوطے کو پکڑنے کے لیے پولیس کو بلایا گیا۔

ادارے کے مطابق طوطے کو خوش مزاج بتایا گیا اور موقع پر پولیس کے پہنچنے تک کیفے کے مالک نے اور دیگر گاہکوں نے اس کو کھلایا اور پیار کیا۔

یہ ایک پیلے تاج والا ایمازون طوطہ تھا جس وسطی امریکا میں پایا جاتا ہے۔ طوطوں کی یہ نسل ناپید ہونے کی خطرے سے دوچار ہے اور جنوبی کوریا میں بغیر خصوصی اجازت کے رکھنا قانونی نہیں ہے۔

کورین اینیمل ریسکیو اینڈ مینجمنٹ ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ طوطے کی صحت اچھی تھی جس کا مطلب ہے کہ اڑنے سے قبل اس کی اچھی دیکھ بھال کی گئی تھی۔
