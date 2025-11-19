پاکستان کوسٹ گارڈزکی گوادر میں کاروائیاں، اعلی کوالٹی کی منشیات برآمد

اے این ایف نے  5 کاروائیوں کے دوران2ملزمان گرفتار  کرلیے

ویب ڈیسک November 19, 2025
پاکستان کوسٹ گارڈزنے گوادر کے علاقے پیشو گان  اور پلیری میں کاروائیاں، اعلی کوالٹی کی منشیات برآمد کرلی۔

 پاکستان کوسٹ گارڈزنے اپنی انٹیلی جنس ذرائع کی منشیات اسمگلنگ کی مصدقہ اطلاعات کی بنیاد پرگوادر کے علاقے پلیری میں کارروائی کی،   جھاڑیوں میں چھپائی گئی 1400 کلوگرام چرس، 105کلوگرام متیھ آئس،8 کلو گرام ہیروئن،اور6.5 کلو گرام آفیون برآمد کر لی۔

ایک اور کارروائی میں پیشوگان کے ساحلی راستے پسوگیپ پر اسنیپ چیکنگ کے دوران476کلوگرام اعلی کوالٹی کی چرس برآمدکر لی گئی، خدشہ ہے کہ یہ منشیات سمندر کے راستے بیرون ملک اسمگل ہو نا تھی۔

ترجمان پاکستان کوسٹ گارڈز  نے کہا کہ پکڑی جانے والی منشیات کی عالمی مارکیٹ میں مالیت  134.43   ملین ڈالر کے لگ بھگ ہے۔ پاکستان کوسٹ گارڈزمنشیات اور ہر طرح کی اسمگلنگ اورمنشیات کی روک تھام کرتے ہوئے ملکی معیشت کو مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کر تی رہے گی۔

دوسری جانب اے این ایف نے تعلیمی اداروں کے اطراف اور ملک کے مختلف 
شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے  5 کاروائیوں کے دوران2ملزمان گرفتار  کرلیے۔

کاروائیوں میں 46کروڈ 53لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 390.52کلوگرام منشیات برآمد۔کی گئی۔

قراقرم ہائی وے روڈ مانسہرہ کے قریب ملزم سے 400 گرام چرس برآمد  ہوئی، گرفتار ملزم نے تعلیمی اداروں کے طلباء کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف کیا۔

کراچی میں واقع کوریئر آفس میں برطانیہ جانیوالے پارسل سے لیڈیز پرس میں چھپائی گئی 124 گرام ہیروئن برآمد کی گئی، خیابان فردوسی روڈ لاہور پر ہسپتال کے قریب ملزم کے قبضے سے 2 کلوگرام آئس برآمد ہوئی۔

حیات آباد پشاور میں کوریئر آفس میں ساہیوال بھیجے جانیوالے پارسل سے ٹارچ اور سیڈونچ میکر سے 1 کلوگرام آئس برآمد کی گئی، اعلی زئی ڈسٹرکٹ پشین میں 387 کلوگرام ہیروئن برآمد ہوئی۔

انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
