راولپنڈی ایجوکیشن بورڈ نے میٹرک ضمنی امتحانات کے نتائج جاری کردیے

راولپنڈی:
ایجوکیشن بورڈ راولپنڈی کی جانب سے میٹرک کے ضمنی امتحانات کے نتائج جاری کردیے گئے ہیں۔
کنٹرولر امتحانات تنویر اصغر اعوان کے مطابق کے ضمنی امتحانات کا شفاف انعقاد راولپنڈی بورڈ کی انتھک محنت کا مظہر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کل 23007 میں سے 22865 امیدوار امتحان میں شریک ہوئے جس میں سے 7383 امیدوار کامیاب رہے اور کامیابی کا تناسب 32.31 فیصد رہا۔
اسی طرح 15427 امیدوار امتحان میں ناکام، 93 غیر حاضر جب کہ کا 49 داخلہ فارم منسوخ کیا گیا۔ کنٹرولر امتحانات کے مطابق 14705 طلبہ اور 8160 طالبات نے امتحان میں حصہ لیا ۔ امتحانات کے نتائج جدید ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے تحت مرتب کیے گئے ۔ بروقت نتائج بورڈ کی شفاف پالیسیوں کا عملی ثبوت ہے۔