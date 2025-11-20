سہیل آفریدی کا دھمکی آمیز بیان، عمر ایوب کی خالی نشست پر ضمنی انتخاب کےلیے پاک فوج طلب

الیکشن کمیشن نے سول آرمڈ فورسز کی طلبی  کیلئے سیکرٹری دفاع کو خط لکھ دیا

ویب ڈیسک November 20, 2025
الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کی خالی نشست این 18 میں ضمنی الیکشن کے لیے پاک فوج کو طلب کرلیا۔

الیکشن کمیشن نے سول آرمڈ فورسز کی طلبی  کیلئے سیکرٹری دفاع کو خط لکھ دیا، الیکشن کمیشن نے ہری پور میں فول پروف سیکیورٹی کے لیے سیکرٹری داخلہ کو بھی خط لکھ دیا۔

الیکشن کمیشن  کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ وزیراعلی کے پی سہیل آفریدی نے اپنے بیان میں ضلعی انتظامیہ پولیس اور الیکشن عملے کو دھمکایا، جلسے میں موجود عوام اور عمومی طور پر لوگوں کو اکسانے پر نوٹس لیا گیا۔

الیکشن کمیشن  نے کہا کہ اس موقع پر وزیراعلی کے ہمراہ ایک مفرور مجرم بھی کھڑا تھا جس کی اہلیہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے غیر ذمہ دارانہ رویے کے باعث این اے 18 ہری پور میں پرامن ضمنی انتخاب کا انعقاد مشکل ہو گیا ہے۔

الیکشن کمیشن  نے کہا کہ الیکشن ڈیوٹی پر مامور عملے اور ووٹروں کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہوا ہے۔

کمیشن نے صوبائی الیکشن کمشنر کے پی کے کو فوری چیف سیکرٹری اور آئی جی سے ملاقات کی ہدایت کی،  صوبائی الیکشن کمشنر کو ضروری حفاظتی اقدامات کے بعد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی کی گئی۔
