الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کی خالی نشست این 18 میں ضمنی الیکشن کے لیے پاک فوج کو طلب کرلیا۔
الیکشن کمیشن نے سول آرمڈ فورسز کی طلبی کیلئے سیکرٹری دفاع کو خط لکھ دیا، الیکشن کمیشن نے ہری پور میں فول پروف سیکیورٹی کے لیے سیکرٹری داخلہ کو بھی خط لکھ دیا۔
الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ وزیراعلی کے پی سہیل آفریدی نے اپنے بیان میں ضلعی انتظامیہ پولیس اور الیکشن عملے کو دھمکایا، جلسے میں موجود عوام اور عمومی طور پر لوگوں کو اکسانے پر نوٹس لیا گیا۔
الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس موقع پر وزیراعلی کے ہمراہ ایک مفرور مجرم بھی کھڑا تھا جس کی اہلیہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے غیر ذمہ دارانہ رویے کے باعث این اے 18 ہری پور میں پرامن ضمنی انتخاب کا انعقاد مشکل ہو گیا ہے۔
الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن ڈیوٹی پر مامور عملے اور ووٹروں کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہوا ہے۔
کمیشن نے صوبائی الیکشن کمشنر کے پی کے کو فوری چیف سیکرٹری اور آئی جی سے ملاقات کی ہدایت کی، صوبائی الیکشن کمشنر کو ضروری حفاظتی اقدامات کے بعد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی کی گئی۔