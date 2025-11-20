باپ نے شک کی بنیاد پر 22 سالہ بیٹی کو ڈنڈے مار کر قتل کردیا

پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم والد کو گرفتار کرکے آلہ قتل برآمد کرلیا

ویب ڈیسک November 20, 2025
facebook whatsup
لاہور:

باپ نے شک کی بنیاد پر 22 سالہ بیٹی کو ڈنڈے مار کر قتل کردیا۔

پولیس کے مطابق صوبائی دارالحکومت لاہور کے علاقے کاہنہ صوئے اصل میں باپ کے ہاتھوں بیٹی کے قتل کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ترجمان ایدھی نے اس حوالے سے بتایا کہ باپ نے گھریلو تنازع پر اپنی 22 سالہ بیٹی ثمینہ کو ڈنڈوں سے مار کر قتل کیا ہے۔

دونوں باپ بیٹی کے درمیان گھریلو مسئلے پر جھگڑا ہوا، جو شدت اختیار کرگیا، جس کے بعد والد نے مشتعل ہو کر بیٹی پر ڈنڈے سے تشدد کیا جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہوگئی۔

متوفیہ کی لاش کو قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد مردہ خانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔

بعد ازاں ایس ایچ او کاہنہ نے پولیس ٹیم کے ہمراہ فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو آزاد ٹاؤن سے گرفتار کرلیا۔ ایس ایس پی ماڈل ٹاؤن شہربانو نقوی کے مطابق باپ نے شک کی بنیاد پر 22 سالہ بیٹی کو قتل کیا، ملزم اسلم سے آلہ قتل برآمد کرلیا گیا ہے۔

سبزہ زار کے علاقے میں 18 سالہ لڑکی کی خودکشی

دریں اثنا لاہور میں سبزہ زار کے علاقے سیدپور  میں گھریلو جھگڑے کے باعث 18 سالہ لڑکی نے مبینہ طور پر زہریلی گولیاں کھا کر اپنی جان لے لی۔ ایدھی ترجمان کے مطابق متوفیہ کی شناخت ارم کے نام سے ہوئی۔

پولیس اور تحقیقاتی اداروں نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر کے مختلف پہلوؤں کے پیش نظر خودکشی کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی  ہے جب کہ لاش کو مردہ خانے منتقل کردیا گیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

 Nov 21, 2025 04:45 PM |
ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

 Nov 21, 2025 05:53 PM |
بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

 Nov 21, 2025 02:59 PM |

متعلقہ

Express News

امریکی کانگریس کا مریم نواز کو خط، حکومتی اقدامات کی تعریف

Express News

آئی ایم ایف شرط نہ لگاتا تو حکومت کرپشن کی رپورٹ کبھی جاری نہ کرتی، کے پی حکومت

Express News

اردو یونیورسٹی کے ڈپٹی چیئر کی برطرفی، وی سی ڈاکٹر شنواری کے خلاف کارروائی ہوسکے گی؟

Express News

کراچی، صوبائی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے

Express News

دبئی ایئرشو میں بھارتی اہلکاروں کی جے ایف 17 کے ساتھ تصاویر، پاکستانی پائلٹس کی چائے کی پیش کش

Express News

دبئی ایئرشو میں جے ایف 17 تھنڈر کے چرچے، دوست ملک کو فروخت کیلیے ایم او یو پر دستخط

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو