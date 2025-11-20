اقرار الحسن نے یوٹرن لے لیا

اقرار الحسن کی تین بیگمات اور بیٹا لاہور کے ایک ہی علاقے کے علیحدہ علیحدہ گھروں میں مقیم ہیں

ویب ڈیسک November 20, 2025
facebook whatsup
فوٹو فائل

معروف اینکر اقرار الحسن اپنی تین بیگمات کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کررہے ہیں، انہوں نے اب اپنے معاشی معاملات کے حوالے سے یوٹرن لیا ہے۔

اپنے پروگرام میں جرائم اور اس میں ملوث افراد کو منفرد طریقے سے بے نقاب کرنے والے اقرار الحسن کے پاکستان میں ہزاروں مداح ہیں۔

انہوں نے گزشتہ انٹرویو میں اپنے معاشی حالات کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ وہ کرائے کے گھر میں رہائش پذیر ہیں اور مستقبل میں اپنا گھر بنانے کیلیے کوشاں ہیں۔

اقرار الحسن نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے کبھی اپنا گھر نہیں خریدار اور ہمیشہ سے ہی کرائے کے گھر میں رہے جبکہ صحافتی کیریئر کا آغاز بھی کرایے کے گھر سے کیا جبکہ اُن کا تعلق متوسط خاندان سے ہے۔

اینکر نے بتایا تھا کہ انہوں نے کیریئر کے دوران بہت زیادہ جدوجہد کی اور اسی وجہ سے وہ اپنا گھر نہیں بناسکے جبکہ وہ جلد اپنا گھر بناکر اس میں شفٹ ہوجائیں گے۔

اقرار الحسن لاہور میں تین بیگمات قرت العین، عروسہ، فرح اور بیٹے پہلاج کے ساتھ ایک ہی علاقے کے علیحدہ علیحدہ گھروں میں رہتے ہیں۔

اب انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں اپنے معاشی حالات کے حوالے سے یوٹرن لیتے ہوئے اپنی جائیداد، اثاثوں اور تنخواہ کے بارے میں بتایا۔

انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے معاشی طور پر ہر چیز سے نوازا اور میں نے اپنا ہر جائز خواب پورا کیا، میں نے ایک گھر خریدار جس کا تعمیراتی کام جاری ہے اور وہ جلد مکمل ہوجائے گا۔

اقرار نے بتایا کہ اُن کے اس گھر کا رقبہ دو کنال جبکہ یہ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں واقع ہے جبکہ ایک کنال کا ایک اور پلاٹ بھی اُن کے پاس ہے جسے انہوں نے رہائش نہیں بلکہ سرمایہ کاری کے مقصد کیلیے رکھا ہوا ہے۔

اقرار نے کہا کہ ’میری تینوں بیگمات اللہ کا شکر ہے بہت اچی ہیں اور وہ آپس میں کوئی مقابہ بھی نہیں کرتیں، ہم اسی طرح سے ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ کیریئر کا آغاز لاہور سے کیا اور یہاں پر رپورٹنگ کے دوران کرائے کے گھر میں بھی رہائش کی تھی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

 Nov 21, 2025 04:45 PM |
ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

 Nov 21, 2025 05:53 PM |
بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

 Nov 21, 2025 02:59 PM |

متعلقہ

Express News

علی ظفر اور علی حیدر کا شہرہ آفاق گانا 3.0 ورژن میں ریلیز کرنے کا فیصلہ

Express News

گووندا سے آخری سانس تک محبت کرتی رہوں گی، سنیتا آہوجا نے بے وفائی پر خاموشی توڑ دی

Express News

’گھر تک تو دوپٹہ اوڑھ لیتیں‘ عمرہ ادائیگی سے واپسی پر اداکارہ صبا فیصل پر تنقید

Express News

اقرار الحسن نے یوٹرن لے لیا

Express News

برسوں بعد میرا اور سعود کے اسکینڈل کا راز فاش

Express News

’’میرا دل یہ پکارے‘‘ کی مشہور لڑکی میٹرک میں تین بار فیل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو