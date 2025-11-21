پی ایس ایل کی دو نئی ٹیموں کی نیلامی کب ہوگی، تاریخ سامنے آگئی

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی دو نئی ٹیموں کی نیلامی کی تاریخ کا اعلان کردیا گیا۔
پاکستان سپر لیگ کی انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق دو نئی فرنچائز ٹیموں کی نیلامی 6 جنوری 2026 کو ہو گی۔
یہ لیگ کی مسلسل توسیع کے عزم میں ایک اہم سنگ میل کی نشاندہی کرتا ہے۔
دو نئی ٹیموں کے اضافے سے تجارتی فوائد کے ساتھ ساتھ کھیلوں اور شائقین کی مصروفیت کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔
واضح رہے کہ پی سی بی کی جانب سے پی ایس ایل کی دو نئی ٹیموں کے ناموں کے لیے چھ شہروں فیصل آباد، راولپنڈی، حیدرآباد، سیالکوٹ، مظفرآباد اور گلگت کے نام شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں۔
کامیاب بولی دہندگان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ ان چھ ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام اپنی ٹیم کے لیے منتخب کرلیں۔