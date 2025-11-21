کھیل میں سیاست بھارت کو مہنگی پڑگئی، کرکٹ کے عالمی ایونٹ کی میزبانی سے محروم

کھیلوں میں سیاست کرنے اور نفرت کے بیج پھیلانے والے بھارت کو بین الاقوامی سطح پر ایک اور سبکی اٹھانی پڑی۔
تفصیلاے کے مطابق بھارت اگلے برس ہونے والے اوور 40 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کی میزبانی سے محروم ہو گیا۔
40 برس سے زائد العمر کرکٹرز کا میگا ایونٹ اب گیانا میں منعقد ہوگا جس میں دنیا کی معروف ٹیمیں شرکت کریں گی۔
واضح رہے کہ رواں سال اوور40 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کی میزبانی پاکستان کررہا ہے۔
افتتاحی میچ ہفتہ کو نیشنل بینک اسٹیڈیم پر میزبان پاکستان اور جنوبی افریقا کے درمیان کھیلا جائے گا۔
پاکستان ویٹرنز ٹیم کی قیادت سابق ممتاز آل راؤنڈر عبدالرزاق کریں گے۔
سابق ٹیسٹ کپتان شاہد خان آفریدی سمیت کئی معروف کرکٹرز 18 رکنی اسکواڈ کا حصہ ہیں جبکہ سابق ٹیسٹ کپتان جاوید میانداد ٹیم کے مینٹور ہیں۔
یکم دسمبر تک جاری رہنے والے میگا ایونٹ میں پاکستان، آسٹریلیا، جنوبی افریقا، ویسٹ انڈیز، سری لنکا، ہانگ کانگ، زمبابوے،کینیڈا، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، امریکا اور ریسٹ اف دی ورلڈ ٹیمیں شرکت کریں گی۔
ایونٹ کی ٹرافی کی تقریب رونمائی بھی کردی گئی۔