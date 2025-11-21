اسپیشل اولمپکس 2025: نمایاں کارکردگی دکھانے والے کے اعزاز میں تقریب

اس موقع پر مہمان خصوصی اسپیشل اولمپکس پاکستان کی چیئرپرسن رونق لاکھانی تھیں

ذوالفقار بیگ November 21, 2025
اسپیشل اولمپکس ورلڈ  ونٹرگیمز اٹلی 2025 میں نمایاں کارکردگی اور ملک کا نام روشن کرنے والے کھلاڑیوں کے اعزاز میں اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں پروقار تقریب کا انعقاد ہوا۔اس موقع پر مہمان خصوصی اسپیشل اولمپک پاکستان کی چیئرپرسن رونق لاکھانی تھیں۔

تفصیلات کے مطابق اٹلی میں منعقد ہونے والے ونٹر گیمز میں اسپیشل کھلاڑیوں نے شاندار کاکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے متعد میڈلز پاکستان کے نام کیے ان کھلاڑیوں کی بھر پوراندار میں حوصلہ افزاہی کرنے کے لئے پاکستان اسپورٹس بورڈ اور اسپیشل اولمپک کی جانب سے کیش ایوارڈز دیے گے۔

اس موقع پر پاکستان کے کھلاڑی شاہ گلون علی رضا  منیب الرحمان کوآرڈینیٹر سعدیہ بیگ آمنہ اشرف ثروت گیلانی کوچز شمائلہ ارم محمد سلیم اسلام آباد ریجن کے کوچ راجہ فیصل اشرف  بھی موجود تھے۔

 چیئرپرسن رونق لاکھانی کا کہنا تھا کہ ہمارے کھلاڑی ہمارے ہیرو ہیں وفاقی اور سندھ کی حکومت نے ان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزاہی کی ہے۔ حکومت کا تعاون جاری رہا تو یہ قومی ہیروز مزید میڈلز ملک کے نام کریں گے ہمارے یہ اسپیشل کھلاڑی ہمارا اثاثہ ہیں۔

اسپیشل اولمپک کی برینڈ ایمبیسڈر ثروت گیلانی نے کاکہاکہ یہ کھلاڑی صلاحیت میں کسی سے کم نہیں ہیں۔ ہماری آرگنائزیشن کی طرف سے کھلاڑیوں کو سہولیات دی جاتی ہیں۔

شمائلہ ارم کا کہنا تھا کہ بطور کوچ مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان کے ان خصوصی کھلاڑیوں کو تربیت فراہم کرتی ہوں پاکستان کے یہ خداد کھلاڑی پاکستان کا فخر ہیں۔
