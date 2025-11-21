راہ چلتی خواتین کو چھیڑ کر فرار ہونے والا بائیک سوار ویڈیو وائرل ہونے پر گرفتار

ملزم سعید نے پاک بلاک میں خاتون کو چھیڑا اور فرار ہوگیا، ملزم کو ویڈیو میں خاتون کو چھیڑتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے

اسٹاف رپورٹر November 21, 2025
لاہور:

خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ویڈیو وائرل ہونے پر اوباش بائیک سوار کو گرفتار کرلیا گیا۔

پنجاب پولیس کے مطابق ایس ایچ او اقبال ٹاؤن عامر شہزاد نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی، خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والے اوباش ملزم سعید کو گرفتار کرلیا، ملزم سعید نے پاک بلاک میں راہ گیر خاتون کو چھیڑا اور فرار ہوگیا، ملزم کو سی سی ٹی وی ویڈیو میں خاتون کو چھیڑتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔

ایس پی اقبال ٹاؤن کے مطابق ملزم نے کچھ عرصے قبل غازی آباد کے علاقے میں بھی خاتون سے چھیڑ چھاڑ کی تھی۔

ایس پی ڈاکٹر محمد عمر کے مطابق ریکارڈ یافتہ ملزم سعید کے وحدت کالونی میں بھی 3 خواتین کو چھیڑنے کا انکشاف ہوا ہے، ملزم کو مشکوک جان کر مون مارکیٹ رکنے کا اشارہ کیا مگر سعید نے موٹر سائیکل بھگا دی، ملزم سعید نے فرار ہونے کی ناکام کوشش کی لیکن موٹر سائیکل گرنے پر پکڑا گیا اور بائیاں ہاتھ زخمی ہوگیا۔

ایس پی ڈاکٹر محمد عمر کے مطابق ملزم سعید کی تلاشی پر 30 بور پستول مع گولیاں برآمد ہوا، ملزم کے خلاف خواتین کو چھیڑنے اور ناجائز اسلحہ کا مقدمہ درج ہے، ملزم سعید کو مزید تفتیش کے لیے انویسٹی گیشن ونگ کے حوالے کردیا گیا ہے۔
