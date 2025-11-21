پشاور میں ہوائی فائرنگ، دولھا نے حوالات کی سیر کر لی

ہوائی فائرنگ اور آتش بازی پر پابندی ہے، اسحلہ کلچر کے خاتمے کے لیے پہلے ہوائی فائرنگ ختم کرنی ہوگی، سی سی پی او پشاور

احتشام خان November 21, 2025
فوٹو: ایکسپریس
پشاور:

تھانہ انقلاب کی حدود میں شادی میں ہوائی فائرنگ کرنا دولھے کو مہنگا پڑ گیا اور پولیس نے انہیں حوالات کی سیر کرادی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پشاور میں شادی میں دوستوں کی مستی دولھے پر بھاری پڑ گئی اور پابندی کے باوجود ہوائی فائرنگ پر ان کی گرفتاری ہوئی۔

پولیس نے بتایا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں پشاور، مردان اور چارسدہ میں ہوائی فائرنگ کی پاداش پر17 دولھے گرفتار ہوئے ہیں۔

سی سی پی او پشاور ڈاکٹر میاں سعید نے بتایا کہ ہوائی فائرنگ اور آتش بازی پر پابندی عائد ہے اور اسحلہ کلچر کے خاتمے کے لیے ہوائی فائرنگ کو پہلے ختم کرنا ہوگا۔
