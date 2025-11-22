بھارتی اداکار نے جذباتی پوسٹ کر کے اچانک سوشل میڈیا کو خیرباد کہہ دیا

مجھے سوشل میڈیا سے پیار، حوصلہ افزائی اور بہت کچھ ملا جسے یاد رکھوں گا، رونیت

ویب ڈیسک November 22, 2025
فوٹو فائل

جین زی کے دور میں جب سوشل میڈیا کو سب ضرورت کیلیے استعمال کرنے لگے ہیں ایسے میں ایک اداکار نے سماجی رابطوں کی دنیا کو چھوڑنے کا اعلان کردیا۔

سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم اداکار یا کسی بھی معروف شخصیت اور مداحوں کے درمیان آسان اور تیز ترین رابطے کا واحد ذریعہ ہے جہاں مداح گاہے بگاہے اپ ڈیٹس حاصل کرتے ہیں۔

ایسے میں بھارتی اداکار رونیت رائے نے سوشل میڈیا کی دنیا کو خیر باد کہہ دیا۔

60 سالہ بھارتی اداکار رونیت نے سوشل میڈیا کو چھوڑنے کا اعلان ایک جذباتی پوسٹ کے ذریعے کیا اور بتایا کہ وہ کچھ عرصے کیلیے بریل لے رہے ہیں۔

رونیت نے لکھا کہ ’میں خود پر توجہ دینا، توازن برقرار رکھنا اور تنہائی میں وقت گزارنا چاہتا ہوں جس کیلیے سوشل میڈیا سے دوری بہت ضروری ہے‘۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ronit Bose Roy (@ronitboseroy)

انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سے انہیں محبت، حوصلہ افزائی، مداح اور بہت کچھ ملا جس کو وہ کبھی فراموش نہیں کریں گے۔

رونیت نے اپنے چاہنے والوں اور سوشل میڈیا فالوورز کا شکریہ ادا کیا اور لکھا کہ جلد نئی توانائی اور بامقصد وجہ کے ساتھ واپس آؤں گا۔

 
express

