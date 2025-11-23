این اے 18 ہری پور ضمنی انتخاب کا دنگل سج گیا، شہر میں اسلحہ کی نمائش پر پابندی عائد

خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی

ویب ڈیسک November 23, 2025
facebook whatsup
ہری پور:

ہری پور میں حلقہ این اے 18 کے ضمنی انتخابات کے حوالے سے انتخابی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئی ہیں، جبکہ ضلعی انتظامیہ نے آج الیکشن کے پُرامن انعقاد کیلئے سیکیورٹی مزید سخت کرتے ہوئے شہر میں اسلحے کی نمائش پر دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔

ڈپٹی کمشنر ہری پور وسیم خان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی شخص کھلے عام اسلحہ لے کر نہیں گھوم سکتا، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی ہوگی۔

ڈی سی ہری پور نے بتایا کہ ضمنی انتخابات کیلئے تمام تیاریاں مکمل ہیں اور انتظامیہ امن و امان برقرار رکھنے کیلئے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔

ان کے مطابق عوام کی جان و مال کا تحفظ انتظامیہ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔

 الیکشن ڈیوٹی کی نگرانی کیلئے تمام اسسٹنٹ کمشنرز فیلڈ میں موجود ہیں، جبکہ ڈی سی نے عوام سے پولیس، انتظامیہ اور الیکشن عملے سے بھرپور تعاون کی اپیل بھی کی۔

این اے 18 ہری پور کی خالی نشست عمر ایوب کی نااہلی کے باعث خالی ہوئی تھی، اور اب یہاں آج ضمنی انتخاب کا دنگل سج چکا ہے۔

نشست کے لیے آج ہونے والا کانٹے دار مقابلہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار شہرناز ایوب (عمر ایوب کی اہلیہ) اور مسلم لیگ ن کے امیدوار بابر نواز خان کے درمیان متوقع ہے۔

ہری پور کا این اے 18 حلقہ تین تحصیلوں پر مشتمل ہے، جبکہ ووٹنگ کے لیے 602 پولنگ اسٹیشن اور 1900 سے زائد پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں۔

ضلعی انتظامیہ نے 40 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس اور 100 کو حساس قرار دیا ہے۔

حلقے میں 7 لاکھ 53 ہزار 954 رجسٹرڈ ووٹر آج اپنا حقِ رائے دہی استعمال کریں گے، جس کے لیے پولیس اور دیگر ادارے مکمل الرٹ ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہے؟ اداکارہ نے نام بتادیے

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہے؟ اداکارہ نے نام بتادیے

 Nov 25, 2025 11:00 PM |
موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

Nov 25, 2025 10:31 PM |
تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

Nov 25, 2025 09:34 PM |

متعلقہ

Express News

گلگت بلتستان اسمبلی اور حکومت آئینی مدت مکمل ہونے پر تحلیل

Express News

لڑکی پر تشدد کی ویڈیو، متاثرہ نے خود سامنے آکر سب بتادیا

Express News

کسٹمز انفورسمنٹ لاہور نے سونا چاندی کی اسمگلنگ کرنیوالا بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا

Express News

وسیع ذخائر اور کرشنگ سیزن کے باوجود کراچی میں چینی کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی

Express News

ایتھوپیا میں پھٹنے والے آتش فشاں کی راکھ پاکستان تک پہنچ گئی

Express News

ایف آئی اے افسران نے دو کروڑ رشوت مانگ لی، بلڈر کا ڈی جی کو خط

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو