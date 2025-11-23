پاکستان نے عالمی کپ اسنوکر ٹیم چیمپیئن شپ 2025 اپنے نام کر لی۔
تفصیلات کے مطابق عمان کے شہر مسقط میں ہونے والی عالمی کپ ٹیم اسنوکر چیمپین شپ کے فائنل میں پاکستان نے ایک سخت اور سنسنی خیز مقابلے کے بعد ہانگ کانگ کو دو کے مقابلے میں تین فریم سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔
پاکستان کے سابق عالمی چیمپیئن اور موجودہ ماسٹرز عالمی چیمپیئن محمد آصف اور اسجد اقبال پر مشتمل جوڑی نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے حریف جوڑی کو شکست سے ہمکنار کیا۔، ٹرافی کا فیصلہ آخری فریم میں ہوا۔
واضح رہے کہ سیمی فائنل میں پاکستانی جوڑی نے روایتی حریف بھارت کو 1۔3 دے کر فائنل میں جگہ بنائی تھی۔
دریں اثناچئیرمین پی سی بی محسن نقوی نے ورلڈ ٹیم اسنوکر چیمپئن شپ جیتنے پر پاکستانی کھلاڑیوں محمد آصف اور اسجد اقبال کو مبارکباد دی ہے۔
انکا کہنا ہے کہ محمد آصف اور اسجد اقبال نے ورلڈ چیمپئن شپ جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا۔ محمد آصف اور اسجد اقبال نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرکے فائنل میں فتح حاصل کی۔
محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان کے کھلاڑیوں نے ایک بار پھر سبز ہلالی پرچم کو بلند کیا، دونوں کھلاڑی اور کوچ بھی مبارکباد ہیں،پاکستان ہر میدان میں کامیابیاں سمیٹ رہا ہے۔
پاکستان اسنوکر اینڈ بلئیرڈ ایسوسی ایشن کے چئیرمین عالمگیر شیخ نے بھی اس عظیم فتح پر پاکستانی جوڑی کو مبارکباد دی ہے۔
اس کے علاوہ وزیراعظم شہباز شریف، وزیراعلیٰ پنجاب سمیت دیگر شخصیات نے بھی ٹائٹل جیتنے پر پاکستانی کھلاڑیوں کو مبارک باد پیش کی ہے۔