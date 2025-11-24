پنجاب کے ضمنی انتخابات، مسلم لیگ (ن) کے امیدواروں کی شاندار کامیابی پر وزیر اعظم کی مبارکباد

اسلام آباد:
پنجاب میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ (ن) کے امیدواروں کی واضح کامیابی پر وزیرِ اعظم محمد شہباز شریف نے تمام کامیاب امیدواروں کو مبارکباد دی ہے۔
پرائم منسٹر ہاؤس کے میڈیا ونگ کی جانب سے ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ ن کے کامیاب امیدواروں کو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے خصوصی طور پر مبارکباد پیش کی گئی۔
وزیر اعظم نے این اے 185 ڈیرہ غازی خان سے سردار محمود قادر خان لغاری، پی پی 203 ساہیوال سے چوہدری حنیف جٹ، پی پی 87 میانوالی سے علی حیدر نور نیازی، پی پی 116 فیصل آباد سے احمد شہریار، پی پی 115 فیصل آباد سے محمد طاہر پرویز، این اے 104 فیصل آباد سے دانیال احمد اور پی پی 98 فیصل آباد سے آزاد علی تبسم کو شاندار فتح پر مبارکباد پیش کی۔
این اے 18 ہری پور کے ضمنی انتخابات میں پی ایم ایل ن کے امیدوار بابر نواز خان، این اے 96 سے محمد بلال بدر اور پی پی 73 سرگودھا سے میاں سلطان علی رانجھا کی کامیابی پر بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے مبارکباد پیش کی۔
وزیر اعظم نے کہا کہ ضمنی انتخابات میں کامیابی قائد میاں محمد نواز شریف کے ویژن، بے مثال قیادت اور پارٹی کارکنان کی محنت کا نتیجہ ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ کامیابی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی عوامی خدمت اور صوبے کی ترقی کے لیے شبانہ روز کوششوں پر عوام کے بھرپور اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔
وزیر اعظم کے مطابق این اے 185 میں فتح مسلم لیگ (ن) کی عوامی خدمت کی پالیسیوں پر عوامی اعتماد کا ثبوت ہے جبکہ مجموعی کامیابی حکومت کی کارکردگی پر عوام کے اطمینان کو ظاہر کرتی ہے۔