انرجی ڈرنکس کی خطرناک عادت نے روس میں ایک 22 سالہ نوجوان سے چلنے کی صلاحیت چھین لی۔
غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق سینٹ پیٹرزبرگ کا رہائشی آرٹیم کمپیوٹر گیمز کا شوقین تھا اور جاگتے رہنے کے لیے توانائی بخش مشروبات پیتا تھا۔
ابتداء میں وہ روزانہ صرف ایک بوتل پیتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ اس کی عادت بڑھ گئی اور وہ خالی پیٹ 3 سے 5 بوتلیں تک پینے لگا۔ ایک دن شدید پیٹ درد، الٹی اور متلی کے ساتھ اسے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اسے پینکریاٹائٹس (لبلبے کی سوزش) کی تشخیص ہوئی۔ علاج کے بعد بھی بیماری دوبارہ لوٹ آئی اور لبلبے میں ایک سسٹ (تھیلی) بن گئی۔
تیسری بار اسپتال جانے پر صورتحال خطرناک حد تک خراب ہو گئی۔ لبلبے میں پیورلینٹ نیكروسس (گندے سوجن والے ٹشوز) پیدا ہو گئے، جسم میں زہر پھیلا اور آرٹیم کی ٹانگیں مفلوج ہو گئیں۔ اب وہ بحالی کے عمل سے گزر رہا ہے اور دوبارہ چلنے کی تربیت لے رہا ہے۔
ماہرین انرجی ڈرنکس سے متعلق خبردار کرتے ہیں کہ ان مشروبات کا زیادہ استعمال (خاص طور پر خالی پیٹ) لبلبے، دل اور خون کی شریانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔