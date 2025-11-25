آخری رسومات کےلیے لائی گئی خاتون تابوت میں زندہ ہوگئی، ویڈیو وائرل

کارکن نے تابوت کو اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اُسے اندر سے دستک اور مدھم آواز سنائی دی

ویب ڈیسک November 25, 2025
تھائی لینڈ میں مردہ قرار دی جانے والی 65 سالہ خاتون کے تدفین سے قبل دوبارہ اٹھ جانے پر لوگ ششدر رہ گئے۔

خاتون کو اہلِ خانہ پہلے ہی مردہ سمجھ چکے تھے، اور انھیں دفنانے کی تیاریاں جارہ تھیں کہ چند لمحے پہلے تابوت کے اندر جاگ اُٹھیں اور یوں بال بال بچ گئیں۔

شمالی تھائی لینڈ کے صوبے پھتسانُلوک میں چنتھیروت نامی خاتون کو اتوار کی صبح 2 بجے گھر پر بے ہوش پایا گیا۔ وہ بالکل بے حرکت تھیں، سانس محسوس نہیں ہو رہی تھی، جس پر اہلِ خانہ نے گمان کرلیا کہ وہ انتقال کر چکی ہیں۔

اگلے ہی دن گھر والوں نے مقامی مندر میں اُن کی آخری رسومات کا انتظام کرلیا، جہاں مالی مشکلات کے شکار لوگوں کے لیے مفت تدفین کی سہولت موجود ہے۔ خاتون کو سفید تابوت میں رکھ کر ٹرک کے ذریعے چار گھنٹے کا سفر طے کرکے مندر پہنچایا گیا۔

لیکن اصل ڈرامہ اُس وقت شروع ہوا جب مندر کے ایک کارکن نے تابوت کو ٹرک سے اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اُسے اندر سے دھیمی دستک اور مدھم آواز سنائی دی۔

تھمّانون نامی کارکن نے مقامی میڈیا کو بتایا ’’میں نے کپڑا ہٹایا تو میرے ہوش اُڑ گئے… خاتون ہل رہی تھیں۔ وہ ہوش میں تھیں، آہستہ سانس لے رہی تھیں، سر ہلا رہی تھیں، مگر بول نہیں پا رہی تھیں۔‘‘

فوراً ایمبولینس بلائی گئی اور چنتھیروت کو اسپتال منتقل کردیا گیا۔ مندر کی انتظامیہ نے ہی اُن کے علاج کا خرچ اٹھانے پر رضامندی ظاہر کی۔

خاتون کے 57 سالہ بھائی مونگکول کا کہنا تھا ’’میں شاک میں تھا، حیران بھی اور خوش بھی کہ میری بہن ابھی زندہ ہے… میں تو خوشی اور حیرت دونوں سے تقریباً بے ہوش ہونے والا تھا۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں۔‘‘

اہلِ خانہ نے بتایا کہ چنتھیروت دو سال سے بیماری کی وجہ سے بستر پر تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ اُن کی سانس اور حرکت نہ محسوس ہونے پر سب نے سمجھا کہ وہ دنیا چھوڑ چکی ہیں۔
