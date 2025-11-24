کسٹمز انفورسمنٹ لاہور نے سونا چاندی کی اسمگلنگ کرنیوالا بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا

ملزمان بس کے ذریعے 10 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا  سونا اور چاندی کراچی سے لاہور لارہے تھے

عامر نوید چودھری November 24, 2025
لاہور:

کسٹمزانفورسمنٹ لاہور نے اندرون ملک سونے چاندی کی اسمگلنگ کرنیوالا بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا۔بھاری مقدار میں غیر ملکی سونا اور چاندی پکڑ کر 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔

تفصیلات کے مطابق کسٹمز انفورسمنٹ لاہورنے اسمگلرز کے خلاف بھرپور آپریشن شروع کر رکھا ہے ۔اس حوالے سے مختلف کارروائیوں کے دوران اب تک اربوں روپے کی اسمگل شدہ اشیاء پکڑ ی گئی ہیں۔

کسٹمز انفورسمنٹ لاہور کو خفیہ اطلاع ملی کہ لاہور میں اندرون ملک سونے اور چاندی کی اسمگلنگ اور ترسیل کا بڑا نیٹ ورک متحرک ہے جس پر کسٹمز حکام نے کارروائی کرتے ہوئے بس کے ذریعے کراچی سے لاہور سونا چاندی لانے والے دو اسمگلرز کو پکڑ لیا۔

فرحان اور نوید خان نامی اسمگلرز سے دو کلو سونا اور 35 کلو غیرملکی چاندی  پکڑی گئی، ملزمان بس کے ذریعے 10 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا  سونا اور چاندی کراچی سے لاہور لارہے تھے۔

اسمگلرز کے خلاف کارروائی کلکٹر انفورسمنٹ محمد سعید وٹو کی ہدایت پر کی گئی۔ آپریشن سپرئنٹنڈنٹ اینٹی اسمگلنگ راشدمنیر وڑائچ  کی قیادت میں انسپکٹر بابر اقبال رانا،محمد یوسف اور عامر سہیل پر مشتمل خصوصی ٹیم نے کیا۔

کسٹمز انفورسمنٹ نے دو گرفتار ملزمان فرحان احمد اور نوید خان سکنہ کراچی سمیت 4 افراد کے خلاف مقدمہ نمبر 35/2025 درج کرکے تفتیش شروع کر دی۔
