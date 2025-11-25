راولپنڈی:
ملک بھر میں انسداد اسمگلنگ آپریشنز کے دوران بھاری مقدار میں منشیات برآمد کرلی گئی۔
ترجمان اینٹی نارکوٹکس فورس (اے این ایف) کے مطابق تعلیمی اداروں کے اطراف اور ملک کے متعدد شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 3 کارروائیاں کی گئیں، جن میں 2 ملزمان کو گرفتار کرکے مجموعی طور پر 41 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 55.07 کلوگرام منشیات برآمد کی گئی۔
تعلیمی اداروں کے قریب ہونے والی کارروائیوں میں فتح جنگ روڈ اٹک پر کالج کے قریب ایک ملزم سے 540 گرام چرس جب کہ ایک اور کارروائی میں اٹک ہی میں کالج کے قریب دوسرے ملزم سے 530 گرام چرس برآمد کی گئی۔ گرفتار ملزمان نے اعتراف کیا کہ وہ تعلیمی اداروں کے طلبہ کو منشیات فروخت کرتے تھے۔
دیگر کارروائیوں میں سی پیک روڈ پنجگور پر کی گئی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کے دوران 54 کلوگرام چرس قبضے میں لی گئی۔
اے این ایف کے مطابق تمام کارروائیوں کا انسدادِ منشیات ایکٹ 1997 کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔