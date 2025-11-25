اسلام آباد کے پارک میں خیمہ زن 539 افغان باشندے گرفتار

غیر قانونی مقیم افغان باشندے کئی ماہ سے پارک کے ایک حصے میں خیمہ زن تھے

ویب ڈیسک November 25, 2025
فوٹو: فائل

اسلام آباد کے ایک پارک میں خیمہ زن 539 افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا گیا۔

ذرائع کے مطابق اسلام آباد پولیس نے غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف آپریشن کیا، 539 غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو حاجی کیمپ سے افغانستان بارڈر منتقل کیا جائے گا۔

ذرائع کے مطابق تھانہ آبپارہ کے حدود ارجنٹائن پارک سے 438 غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو حراست میں لیا گیا ،غیر قانونی مقیم افغان باشندے کئی ماہ سے پارک کے ایک حصے میں خیمہ زن تھے۔

پولیس کی بھاری نفری نے آپریشن میں حصہ لیا، ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان باشندے کسی قسم کا ویزا یا دیگر دستاویزات پیش نہ کر سکے جس پر ان کو حراست میں لے لیا گیا۔

ذرائع کے مطابق غیر قانونی افغان باشندوں کو حاجی کیمپ سے افغانستان بارڈر منتقل کیا جائے گا۔
