اسلام آباد کے ایک پارک میں خیمہ زن 539 افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا گیا۔
ذرائع کے مطابق اسلام آباد پولیس نے غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف آپریشن کیا، 539 غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو حاجی کیمپ سے افغانستان بارڈر منتقل کیا جائے گا۔
ذرائع کے مطابق تھانہ آبپارہ کے حدود ارجنٹائن پارک سے 438 غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو حراست میں لیا گیا ،غیر قانونی مقیم افغان باشندے کئی ماہ سے پارک کے ایک حصے میں خیمہ زن تھے۔
پولیس کی بھاری نفری نے آپریشن میں حصہ لیا، ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان باشندے کسی قسم کا ویزا یا دیگر دستاویزات پیش نہ کر سکے جس پر ان کو حراست میں لے لیا گیا۔
ذرائع کے مطابق غیر قانونی افغان باشندوں کو حاجی کیمپ سے افغانستان بارڈر منتقل کیا جائے گا۔