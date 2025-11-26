وزیراعظم شہباز شریف دو روزہ دورے پر بحرین روانہ ہوں گے

وزیراعظم بحرین کی قیادت سے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اوردیگر شعبوں میں تعاون کومزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کریں گے

ویب ڈیسک November 26, 2025
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

وزیراعظم شہباز شریف آج دو روزہ (26 اور 27 نومبر) سرکاری دورے پر بحرین روانہ ہوں گے اور اس دورے کو دونوں برادر ممالک کے درمیان دیرینہ اور ہمہ جہتی تعلقات کی تجدید اور مزید مضبوطی کا عکاس قرار دیا جا رہا ہے۔

ترجمان دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی بحرین جائے گا، جس میں نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزرا اور دیگر حکام شامل ہوں گے۔

بیان میں کہا گیا کہ وزیراعظم بحرین کی قیادت کے ساتھ اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں کریں گے جن میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، ٹیکنالوجی، تعلیم اور ثقافت کے شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔

ترجمان دفترخارجہ نے بتایا کہ دورہ پاکستان اور بحرین کے مابین روایتی طور پر گرم جوش اور دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے، شراکت کے نئے مواقع کی نشان دہی کرنے اور عوامی سطح پر روابط گہرےکرنے کا باعث بنے گا جو باہمی مفاد پر مبنی تعاون میں مددگار ثابت ہوں گے۔

مزید بتایا گیا کہ یہ سرکاری دورہ سلطنت بحرین کے ساتھ پاکستان کی مسلسل سفارتی مصروفیت اور دونوں ممالک کے درمیان نتیجہ خیز اور اسٹریٹجک شراکت داری کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
