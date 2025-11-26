کراچی، ہیوی گاڑیوں سے جان لیوا حادثات، واٹر ٹینکر کی ٹکر سے نوجوان دم توڑ گیا، خاتون بھی جاںبحق

کراچی:
شہر میں ہیوی گاڑیوں سے جان لیوا حادثات کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور بنارس چوک کے قریب واٹر ٹینکر سے جان لیوا حادثے میں نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا اور میمن گوٹھ میں نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے راہگیر خاتون جاں بحق ہوگئیں۔
ریسکیو حکام کے مطابق بنارس چوک کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق ہوگیا، جن کی لاش چھیپا کے رضا کاروں نے عباسی شہید اسپتال پہنچائی۔
انہوں نے بتایا کہ ٹینکر کی ٹکر سے جاں بحق نوجوان کی شناخت 25 سالہ شاکر اللہ کے نام سے کی گئی جو کہ راہگیر تھے۔
پولیس نے بتایا کہ حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور واٹر ٹینکر چھوڑ کر موقع سے فرار ہوگیا تاہم پولیس نے ٹینکر قبضے میں لے لیا ہے اور اس حوالے سے پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔
دریں اثنا میمن گوٹھ میں ٹریفک حادثے کے دوران خاتون جاں بحق ہوگئی اور ان کی لاش ایدھی کے رضا کاروں نے قریبی قائم نجی اسپتال پہنچائی۔
ریسکیو حکام کا کہنا تھا کہ حادثہ میمن گوٹھ دس چوک کے قریب نامعلوم تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے پیش آنے کا بتایا جا رہا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ جاں بحق خاتون کی شناخت 55 سالہ اللہ بچائی علی محمد کے نام سے ہوئی ہے اور وہ راہگیر تھیں، سڑک عبور کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہوگئیں تاہم متوفیہ کے لواحقین اس کی لاش نجی اسپتال سے ہی گھر لے گئے۔