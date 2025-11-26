بھارتی ریاست جھارکھنڈ کے ضلع پلامو میں شراب کے نشے میں دھت شوہر نے 22 سالہ نوجوان بیوی کو زمین پر پٹخ کر قتل کر دیا۔
بھارتی میڈیا کے مطابق پولیس نے بتایا کہ یہ افسوسناک واقعہ پیر کی رات رام گڑھ پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقع داتم باڑی جھاڑیا علاقے میں پیش آیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ 22 سالہ شلپی دیوی اپنے گھر واپس لوٹی تو وہ بھی نشے میں تھی۔ شراب کے نشے میں دھت شوہر اوپیندرا پرہیا کو بیوی کے نشے میں گھر آنے پر غصہ آیا اور وہ بیوی سے جھگڑنے لگا۔
تکرار بڑھنے پر اوپیندرا نے شلپی کو مارنا شروع کر دیا اور اچانک اسے اٹھا کر زور سے زمین پر پٹخ دیا جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہوگئی۔
رپورٹ کے مطابق لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے میدنی رائے میڈیکل کالج اینڈ اسپتال بھیج دیا گیا جبکہ پولیس نے منگل کی دوپہر اوپیندرا پرہیا کو گرفتار کر کے مزید تفتیش شروع کر دی۔
پولیس کے مطابق تین سال قبل شادی کرنے والے اس جوڑے کا ایک بچہ بھی ہے۔