اسلام آباد ایئرپورٹ پر غیر ملکی ایئرلائن کا طیارہ حادثے سے بال بال بچ گیا

اسلام آباد:
غیر ملکی ایئرلائن کا طیارہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران حادثے سے بال بال بچ گیا۔
ذرائع کے مطابق سعودی ایئرلائن کی پرواز نمبر 728 جدہ سے اسلام آباد پہنچی تھی اور طیارے کے پائلٹ نے لینڈنگ اپروچ رن وے 28 رائٹ کے بجائے غلطی سے رن وے 28 لیفٹ کی بنائی، جو مرمت کے باعث بند ہے۔
پی اے اے نے رن وے 28 لیفٹ بند اور رن وے 28 رائٹ کھلا ہونے کا نوٹم جاری کر رکھا ہے، تاہم پائلٹ مسلسل یہی کہتا رہا کہ وہ درست رن وے پر ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ کنٹرول ٹاور پر موجود ایئر ٹریفک کنٹرولر نے پائلٹ کو بروقت غلط رن وے پر ہونے سے آگاہ کیا اور عین وقت پر لینڈنگ روک کر دوبارہ چکر لگانے کی ہدایت دی۔
پائلٹ نے ہدایت کے مطابق گو اراؤنڈ کیا اور طیارے کو فضا میں برقرار رکھتے ہوئے دوبارہ اپروچ بنائی، جس کے بعد سعودی ایئرلائن کا بوئنگ 777 طیارہ دوسری کوشش میں رن وے 28 رائٹ پر بحفاظت لینڈ کر گیا۔
ذرائع کے مطابق جب طیارے نے بند رن وے 28 لیفٹ پر اپروچ بنائی اُس وقت وہاں بڑی تعداد میں لوگ اور گاڑیاں موجود تھیں، جس کے باعث غلط رن وے پر لینڈنگ کی صورت میں سنگین حادثہ پیش آ سکتا تھا۔ طیارے میں سیکڑوں مسافر موجود تھے۔ ترجمان پی اے اے نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے۔