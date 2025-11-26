’ویڈنیزڈے سیزن 3‘ میں اہم راز سامنے آگیا

نیٹ فلیکس نے آنٹ فیلیا کے پراسرار کردار کے بارے میں تصدیقی اعلان کردیا

ویب ڈیسک November 26, 2025
facebook whatsup

نیٹ فلیکس نے آخرکار ویڈنیزڈے کے تیسرے سیزن سے متعلق وہ معمہ حل کردیا ہے جو گزشتہ ایک سال سے شائقین کو بے چین کیے ہوئے تھا۔

اس بار پردہ اٹھا ہے ایڈمز فیملی کی پراسرار رکن، آنٹ اوفیلیا، کی اصل شناخت پر سے، اور حیرت انگیز طور پر اس کردار کے لیے 45 سالہ معروف فرانسیسی اداکارہ ایوا گرین کا انتخاب کیا گیا ہے۔

سیریز کے دوسرے سیزن کے ڈرامائی اختتام میں اوفیلیا کی پہلی جھلک صرف پیچھے سے دکھائی گئی تھی۔ اسی ایک منظر نے مداحوں میں بے شمار نظریات کو جنم دیا تھا، کسی نے اسے لیڈی گاگا کا کردار قرار دیا، کسی نے ایک بالکل نیا ولن تصور کیا، اور کچھ اسے ایڈمز فیملی کی تاریخ میں ایک بڑے موڑ سے تعبیر کر رہے تھے۔

لیکن اب نیٹ فلیکس کے تصدیقی اعلان نے تمام قیاس آرائیاں ختم کر دی ہیں، اور یہ واضح ہوگیا ہے کہ ایوا گرین مورٹیسیا ایڈمز کی بہن کے طور پر سیزن 3 کی مرکزی کہانی کا حصہ ہوں گی۔ اداکارہ پہلے ڈارک شیڈو اور مس پیریگرینز ہوم فار پیکولیئر چلڈرن جیسے پراجیکٹس میں گہرے، پراسرار اور جادوئی کرداروں سے اپنی صلاحیت ثابت کرچکی ہیں، اسی لیے ان کا انتخاب مداحوں کے لیے خوشگوار مگر پراسرار سرپرائز ثابت ہو رہا ہے۔

نئے سیزن میں اوفیلیا کو ایک مستقل کردار کے طور پر شامل کیا جارہا ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی بھانجی ویڈنیزڈے (جینا اورٹیگا کی نمائندگی کردہ راوین) کی طرح ایک راوین (کوا) ہی ہے، مگر اپنی طاقتوں کی حد سے تجاوز کرنے کے باعث وہ ذہنی انتشار کا شکار ہوگئی تھی۔ اسی وجہ سے اس کی والدہ ہیسٹر فرمپ نے اسے ولو ہِل نامی نفسیاتی اسپتال میں داخل کرا دیا تھا۔

مگر اصل موڑ اس وقت آیا جب اوفیلیا اسپتال سے فرار ہو گئی، اور اس کے بعد اس کی موجودگی ایک طویل عرصے تک معمہ بنی رہی۔ یہاں تک کہ ویڈنیزڈے کو اس کی ڈائری ملی جس نے اسے ایک ہولناک وژن دکھایا، پھولوں کا تاج پہنے ہوئے ایک لمبے سنہری بالوں والی عورت۔

سسپنس اُس وقت ٹوٹا جب دوسرے سیزن کے آخری منظر میں یہ انکشاف ہوا کہ اوفیلیا ہیسٹر کے زیرِ زمین تہہ خانے میں قید تھی۔ وہ سرخ لباس میں ملبوس، دیوار پر خون سے یہ جملہ لکھ رہی تھی 
’’ویڈنیزڈے کو مرنا ہوگا‘‘۔

نیٹ فلیکس کے اس بڑے انکشاف نے ایک جانب سیزن 3 کےلیے توقعات بڑھا دی ہیں، تو دوسری جانب اس بات کی تصدیق کردی ہے کہ آنے والا سیزن کہیں زیادہ تاریک، نفسیاتی اور مافوق الفطرت عناصر سے بھرپور ہوگا۔

شائقین اب یہ جاننے کے لیے بے تاب ہیں کہ اوفیلیا کے ماضی کا یہ اسرار ویڈنیزڈے کی زندگی کو کیسے متاثر کرے گا، اور کیا ایڈمز فیملی ایک بار پھر اپنی تاریخ کے سب سے بڑے خطرے کا سامنا کرنے جا رہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دھرمیندر اور ہیما مالنی نے شادی سے قبل اسلام قبول کرلیا تھا؟ حقیقت کیا ہے؟

دھرمیندر اور ہیما مالنی نے شادی سے قبل اسلام قبول کرلیا تھا؟ حقیقت کیا ہے؟

Nov 26, 2025 10:00 PM |
بہروز سبزواری پوڈ کاسٹرز پر برس پڑے، نہ جانے کی اہم وجہ بھی بتادی

بہروز سبزواری پوڈ کاسٹرز پر برس پڑے، نہ جانے کی اہم وجہ بھی بتادی

 Nov 26, 2025 08:25 PM |
مومنہ اقبال کا سالگرہ پر سرپرائز، منگنی کی چہ مگوئیاں شروع

مومنہ اقبال کا سالگرہ پر سرپرائز، منگنی کی چہ مگوئیاں شروع

 Nov 26, 2025 08:07 PM |

متعلقہ

Express News

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہیں؟ اداکارہ نے نام بتادیے

Express News

موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

Express News

تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

Express News

شادی کی تقریب میں غبارے دھماکے سے پھٹ گئے، دلہا دلہن جھلس کر زخمی

Express News

ڈکی بھائی کی ضمانت منظور ہونے کے باوجود رہائی التوا کا شکار

Express News

والدہ نے ہماری پرورش کیلئے چار چار نوکریاں کیں، ایچ ایس وائے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو