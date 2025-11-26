جنوبی افریقا سے عبرتناک شکست، بھارت رینکنگ میں پاکستان سے پیچھے چلا گیا

پوائنٹس ٹیبل میں آسٹریلیا بدستور پہلی، جنوبی افریقا دوسری اور سری لنکا تیسری پوزیشن پر براجمان ہیں

ویب ڈیسک November 26, 2025
(تصویر: اے پی)

گھر میں ایک اور عبرتناک کلین سوئپ کے بعد بھارتی ٹیم ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی رینکنگ میں پاکستان سے بھی پیچھے چلی گئی۔

بدھ کے روز جنوبی افریقا نے گوہاٹی ٹیسٹ میں بھارت کو 408 رنز کے بھاری مارجن سے مات دے کر سیریز 0-2 سے اپنے نام کی اور یوں بھارت کی سرزمین پر 25 سال بعد ٹیسٹ سیریز جیتنے کا کارنامہ انجام دیا۔

549 رنز کے مشکل ہدف کے تعاقب میں بھارتی بیٹنگ لائن ایک مرتبہ پھر دھوکا دے گئی اور پوری ٹیم محض 140 رنز پر نمٹ گئی۔

یہ دوسری مرتبہ ہے کہ گوتم گمبھیر کی کوچنگ میں بھارت کو ہوم گراؤنڈ پر کلین سوئپ کا سامنا کرنا پڑا—اس سے پہلے 2024 میں نیوزی لینڈ بھی بھارت کو اسی طرح زیر کر چکا ہے۔

تازہ ترین شکست کے بعد ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی پوائنٹس ٹیبل میں بھارت مزید تنزلی کے بعد پاکستان سے بھی پیچھے چلا گیا، جبکہ آسٹریلیا بدستور پہلی، جنوبی افریقا دوسری اور سری لنکا تیسری پوزیشن پر براجمان ہیں۔
