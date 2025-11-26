کراچی کے سفاری پارک میں مختلف جانوروں کے 15 بچوں کی پیدائش

بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سفاری پارک میں گھوڑے، سندھ آئی بیکس، چیتل اور دیگر جنگلی جانوروں کی پیدائش ہوئی ہے

اسٹاف رپورٹر November 26, 2025
فوٹو بلدیہ عظمیٰ کراچی

کراچی میں قائم سفاری پارک میں گھوڑے، سندھ آئی بیکس، چیتل، مفلون، بلیک بک اور دیگر جنگلی جانوروں کے 15 بچوں کی پیدائش ہوئی ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق بلدیہ عظمیٰ کراچی نے سفاری پارک میں ایک گھوڑے، سندھ آئی بیکس، چیتل، مفلون، بلیک بَک اور دیگر جنگلی جانوروں کی پیدائش کو ایک نہایت خوش آئند اور اہم پیشرفت قرار دیا ہے، یہ اضافہ پارک میں جنگلی حیات کے لیے زیادہ صحت مند، محفوظ اور پائیدار ماحول فراہم کرنے کی مسلسل کاوشوں کا اہم سنگِ میل ہے۔

نومولود جانوروں کا ویٹرنری ٹیم نے تفصیلی طبی معائنہ کیا اور ڈاکٹروں نے بچوں کو مکمل صحت مند قرار دیا جبکہ ان کی دیکھ بھال کے لیے انتظامیہ کی جانب سے خصوصی اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔

ترجمان کے ایم سی دانیال سیال نے بتایا کہ میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ نومولود جانوروں کے لیے بہتر نگہداشت اور پائیدار رہائشی ماحول کو یقینی بنایا جائے۔

میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے اس خوش کن پیشرفت پر اظہار مسرت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ سفاری پارک میں 15 جنگلی جانوروں کی پیدائش ہوئی ہے، ان کی آمد نہ صرف پارک کی خوبصورتی اور حیاتیاتی تنوع میں اضافہ کرتی ہے بلکہ یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ پارک میں ان کے لیے صحت مند اور سازگار ماحول موجود ہے۔

انہوں نے کہا کہ یہ کوششیں جنگلی حیات کی افزائش اور مجموعی ماحولیاتی نظام کو بہتر بنانے کے ہمارے عزم کی عکاس ہیں، یہ لمحہ سفاری پارک، کراچی کے شہریوں اور تمام جنگلی حیات کے شائقین کے لیے باعثِ خوشی ہے، اس موقع کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے میئر کراچی نے نومولود جانوروں کے لیے نام رکھنے کی تقریب اور باضابطہ جشن کا اہتمام کیا جائے گا۔

میئر کراچی نے کہا کہ ہمیں ان ننھے مہمانوں کی آمد کا جشن منانا چاہیے تاکہ ہم اپنی محبت اور دیکھ بھال کا اظہار کر سکیں، جنگلی حیات بھی انسانوں کی طرح احترام اور تحفظ کی مستحق ہے اور یہ تقریب ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہمارے عزم کا مظہر ہے۔

کے ایم سی ترجمان کے مطابق حالیہ پیدائش میں ایک مفلون، 4 سندھ آئی بیکس، 4 بلیک بَک،2 چیتل (ہُرَن)،ایک گھوڑا،2 فیلو ڈئیر اور ایک سفید فیلو ڈئیرشامل ہیں۔

بلدیہ عظمیٰ کراچی نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ سفاری پارک کی سہولیات میں مزید بہتری، بریڈنگ پروگراموں میں توسیع اور عالمی معیار کے ماحول کی تشکیل جاری رکھی جائے گی تاکہ جنگلی حیات بھرپور طریقے سے پھل پھول سکے۔
