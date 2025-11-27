کراچی پولیس کی کارروائی، چوری میں ملوث اور پولیس مقابلے میں فرار 2 ملزمان گرفتار

پولیس مقابلے کا مقدمہ الزم نمبر 909/2025 بجرم دفعہ 353/324/186/34 تھانہ بوٹ بیسن میں درج کیا گیا

ویب ڈیسک November 27, 2025
facebook whatsup

بوٹ بیسن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سیف سٹی پروجیکٹ کے ڈسٹری بیوشن باکس  کی چوری میں ملوث اور پولیس مقابلے میں فرار 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق بوٹ بیسن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سیف سٹی پروجیکٹ کے ڈسٹری بیوشن باکس  کی چوری میں ملوث اور پولیس مقابلے میں فرار 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔

گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ الزام نمبر 927/2025 بجرم دفعہ 23-1-A درج کرلیا گیا ، ترجمان ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے مطابق بوٹ بیسن پولیس نے ایک ملزم حبیب اللہ ولد یار محمد کو گرفتار کرلیا ، ملزم کے قبضہ سے نائن ایم ایم پستول  برآمد کی گئی۔

 گرفتار ملزم 11 نومبر 2025 کو اپنے  ساتھیوں کے ہمراہ سیف سٹی کیمروں کا ڈسٹری بیوشن باکس کی چوری کی نیت سے جا رہے تھے ، پولیس نے مقابلے کے بعد تین ملزمان کو گرفتار کرلیا تھا ، پولیس مقابلے کا مقدمہ الزم نمبر 909/2025 بجرم دفعہ 353/324/186/34 تھانہ بوٹ بیسن میں درج کیا گیا تھا۔

 ملزم حبیب اللہ موقع سے فائرنگ کرتا ہوا فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا تھا ، ملزم نے دوران تفتیش چند روز قبل  اپنے گرفتار ساتھیوں کے ہمراہ ڈسٹری بیوشن باکس  چوری کرکےفروخت کرنے کا انکشاف کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دھرمیندر کے انتقال کے بعد ہیما مالنی کا پہلا جذباتی ردعمل سامنے آگیا

دھرمیندر کے انتقال کے بعد ہیما مالنی کا پہلا جذباتی ردعمل سامنے آگیا

 Nov 27, 2025 03:20 PM |
پاکستانی مرد اداکاراؤں سے شادی نہیں کرتے، قدسیہ علی

پاکستانی مرد اداکاراؤں سے شادی نہیں کرتے، قدسیہ علی

 Nov 27, 2025 02:17 PM |
اذلان شاہ کو دوسری شادی کا پبلسٹی اسٹنٹ کرنے پر شدید تنقید کا سامنا

اذلان شاہ کو دوسری شادی کا پبلسٹی اسٹنٹ کرنے پر شدید تنقید کا سامنا

 Nov 27, 2025 12:32 PM |

متعلقہ

Express News

ہنگو میں چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، 3 پولیس اہلکار شہید

Express News

ضمنی انتخابات میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ کس حلقے میں رہا؟ اعداد وشمار جاری

Express News

توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت پھر منسوخ

Express News

گرینڈ آپریشنز اور درجنوں مقدمات کے باوجود پاکستان ریلویز کی اربوں کی اراضی پر تاحال قبضہ برقرار

Express News

کراچی کے بلڈر کو ہراساں اور 2 کروڑ روپے مبینہ رشوت مانگنے پر ایف آئی اے افسران و اہلکاروں کیخلاف گھیرا تنگ

Express News

پشاور میں گیس کی مرکزی ٹرانسمیشن لائٹ پھٹ گئی، متعدد شہروں کو سپلائی بند

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو