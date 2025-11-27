کراچی پولیس کی کارروائی، چوری میں ملوث اور پولیس مقابلے میں فرار 2 ملزمان گرفتار

بوٹ بیسن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سیف سٹی پروجیکٹ کے ڈسٹری بیوشن باکس کی چوری میں ملوث اور پولیس مقابلے میں فرار 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق بوٹ بیسن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سیف سٹی پروجیکٹ کے ڈسٹری بیوشن باکس کی چوری میں ملوث اور پولیس مقابلے میں فرار 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔
گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ الزام نمبر 927/2025 بجرم دفعہ 23-1-A درج کرلیا گیا ، ترجمان ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے مطابق بوٹ بیسن پولیس نے ایک ملزم حبیب اللہ ولد یار محمد کو گرفتار کرلیا ، ملزم کے قبضہ سے نائن ایم ایم پستول برآمد کی گئی۔
گرفتار ملزم 11 نومبر 2025 کو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سیف سٹی کیمروں کا ڈسٹری بیوشن باکس کی چوری کی نیت سے جا رہے تھے ، پولیس نے مقابلے کے بعد تین ملزمان کو گرفتار کرلیا تھا ، پولیس مقابلے کا مقدمہ الزم نمبر 909/2025 بجرم دفعہ 353/324/186/34 تھانہ بوٹ بیسن میں درج کیا گیا تھا۔
ملزم حبیب اللہ موقع سے فائرنگ کرتا ہوا فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا تھا ، ملزم نے دوران تفتیش چند روز قبل اپنے گرفتار ساتھیوں کے ہمراہ ڈسٹری بیوشن باکس چوری کرکےفروخت کرنے کا انکشاف کیا۔