شادی میں بھی کھانا عزیز، دلہن کی انٹری پر بھی دلہا کھانے میں مگن

شادی کا دن دلہن اور دلہا کیلیے قیمتی اور یادگار دن ہوتا ہے اور لڑکے یا لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے زندگی بھر کیلیے یادگار بنایا جائے۔
شادی کے دن بعض اوقات ایسے ناخوشگوار واقعات یا معاملات بھی پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے اس دن کی یادیں انتہائی تلخ ہوجاتی اور زندگی بھر ساتھ رہتی ہیں۔
ایسی ہی ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی جس میں شاید دلہن کیلیے شادی کا دن اب زندگی بھر کی تلخ یاد بن جائے گا۔
وائرل ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ دلہن رسم کیلیے شادی ہال میں آئی اور آگے بڑھی تو دلہا نے اسٹیج پر کھانے میں مصروف تھا اور اُس نے لڑکی کو اہمیت نہیں دی بلکہ کھانا کھانے میں مصروف رہا۔
اس ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ دلہے کے غیر متوقع رویے پر لڑکی نہ صرف حیران تھی بلکہ اُس کی آنکھیں بھی کھلی رہ گئیں تھیں۔ اس مختصر ویڈیو کے بعد شادی کی تقریب کیسی ہوئی اور معماملات کس طرح سے حل ہوئے اس بارے میں زیادہ تفصیالت سامنے نہیں آسکیں۔
تاہم انٹرنیٹ صارفین نے دلہا اور دلہن کے گھر والوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایک صارف نے لکھا کہ بطور مرد یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لڑکا احترام کے قابل نہیں ہے۔
ایک اور صارف نے لکھا کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا تو دلہن ہونے کے باوجود میں تقریب سے چلی جاتی۔
ایک اور صارف نے لکھا کہ اس لڑکی کے گھر والوں کو شرم آنی چاہیے جو اپنی بیٹی زندگی بھر کیلیے ایسے شخص کے حوالے کررہے ہیں۔