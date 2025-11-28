تیونس؛ 40 اپوزیشن رہنماؤں کو 45 سال تک قید کی سزا سنا دی گئی

جن افراد کو قید کی سزائیں سنائی گئیں ان میں انسانی حقوق کے کارکن اور میڈیا شخصیات بھی شامل ہیں

ویب ڈیسک November 28, 2025
45
تیونس میں اپوزیشن رہنماؤں کو 45 سال تک قید کی سزا سنا دی گئی

تیونس میں اپوزیشن رہنماؤں اور مخالف میڈیا شخصیات کے خلاف کریک ڈاؤن آپریشن میں متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق تیونس کی ایک اپیل کورٹ نے 40 اپوزیشن رہنماؤں، بزنس مین اور میڈیا شخصیات کو 5 سے 45 سال تک قید کی سزا سنا دی۔

جن افراد کو یہ سزا سنائی گئی ان میں سے 20 افراد بیرون ملک جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں سزا سنائی گئی تھی۔

تیونس میں ریاست کی سلامتی کے خلاف سازش کے نام سے مشہور مقدمہ ایک بار پھر عالمی تنقید کی زد میں ہے۔

حقوقِ انسانی تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ مقدمہ سنگین بے ضابطگیوں، شفافیت کی کمی اور عدالتی امور میں حکومت کی مداخلت سے بھرپور ہے۔

جن سیاسی رہنماؤں کو سزائیں سنائی گئی ان میں خیام ترکی، جوہر بن مبارک، عصام شبعی، غازی شواعشی، رضا بلحاج اور عبدالحمید جلاصی جیسے چوٹی کے اپوزیشن رہنما شامل ہیں۔

علاوہ ازیں نورالدین بحیری، صاحبی عتیق اور سعید الفرجانی کو بھی قید کی سزا سنائی گئی ہیں۔

جن 20 جلا وطن سیاسی رہنماؤں کو عدالت نے عدم موجودگی میں سزائیں سنائی ان میں سب سے نمایاں نام انسانی حقوق کی کارکن بشرہ بلحاج حمیدہ کا ہے جنھیں 33 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔

 

 
