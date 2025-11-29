اسکول جاتے ہوئے اغوا کی گئی 14 سالہ طالبہ کو ملزم ورغلا کر کہاں لے گیا؟ ویڈیو دیکھیں

والدین کی جانب سے درخواست موصول ہوتے ہی پولیس نے ٹیکنالوجی کے استعمال سے ملزم کو ٹریس کرلیا

ویب ڈیسک November 29, 2025
لاہور:

ریس کورس پولیس نے 14 سالہ طالبہ کے اغوا کے واقعے میں بروقت کارروائی کرتے ہوئے لڑکی کو چونگی امرسدھو کے علاقے سے بازیاب کروا لیا۔

پولیس حکام کے مطابق معاملے کی سنگینی کے پیش نظر والدین کی جانب سے درخواست موصول ہوتے ہی فوری ایکشن لیا گیا اور ٹیم نے نشاندہی کے بعد بروقت کارروائی کی۔

پولیس نے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے واقعے میں ملوث ملزم کو ٹریس کرکے اسی علاقے چونگی امر سدھو سے گرفتار کر لیا۔

ایس پی سول لائنز چوہدری اثر علی نے بتایا کہ 14 سالہ حجاب 3 روز قبل اسکول جاتے ہوئے اغوا ہوئی تھی۔ سی سی ٹی وی کیمروں میں بچی کو اسکول جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جس سے تفتیش میں اہم مدد ملی ہے۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کمسن مغویہ کو ورغلا کر چونگی امرسدھو میں واقع ایک کرایے کے کوارٹر میں لے گیا تھا، جہاں سے پولیس نے کارروائی کرکے مغویہ کو محفوظ حالت میں بازیاب کرایا ۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرکے مزید تفتیش شروع کردی گئی ہے۔

 
